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20.06.2019
bmpd.livejournal.com

Силы ливийского фельдмаршала Хафтара получили ЗРПК "Панцирь-С1" из ОАЭ

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Как сообщают сетевые ресурсы, войска Ливийской национальной арми (ЛНА), возглавляемые фельдмаршалом Халифа Хафтаром, получили зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" российского производства, выполненные на шасси автомобилей MAN SX45 (8x8). Именно на этом шасси ЗРПК "Панцирь-С1" поставлялись Объединенным Арабским Эмиратом (ставшим стартовым заказчиком этих систем в России), и, видимо, именно из наличия вооруженных сил ОАЭ ЗРПК "Панцирь-С1" теперь поставлены силам фельдмаршала Хафтара.

Боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" российского производства, выполненная на шасси автомобилей MAN SX45 (8x8), полученная силами Ливийской национальной арми (ЛНА), предположительно, из наличия вооруженных сил ОАЭ (с) Mahmoud Gamal / twitter.com/mahmouedgamal44

ЛНА уже длительное время активно поддерживается Объединенными Арабскими Эмиратами. Сообщается, что будто бы указанные ЗРПК "Панцирь-С1" были доставлены на контролируемую силами Хафтара ливийскую авиабазу Аль-Куфа из ОАЭ самолетами военно-транспортной авиации ВВС ОАЭ (видимо, С-17А).

Боевые машины зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" российского производства, выполненные на шасси автомобилей MAN SX45 (8x8), полученные силами Ливийской национальной арми (ЛНА), предположительно, из наличия вооруженных сил ОАЭ (с) Mahmoud Gamal / twitter.com/mahmouedgamal44

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  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
ОАЭ
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
MAN
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