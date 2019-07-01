ВМС Эквадора и верфь ASTINAVE ведут переговоры о строительстве многоцелевого корабля

Спущенный на воду головной строящийся на эквадорской военно-морской верфи Astilleros Navales Ecuatorianos EP (Astinave) для береговой охраны Эквадора малый патрульный корабль LG-30 Isla San Cristobal проекта Damen Stan Patrol 5009. Гуаякиль, 12.04.2017.

ЦАМТО, 28 июня. Эквадорская государственная судостроительная компания Astilleros Navales Ecuatorianos (ASTINAVE) ведет переговоры о строительстве многоцелевого корабля для ВМС Эквадора.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на Министерство национальной обороны Эквадора, корабль предназначен для выполнения широкого спектра задач, включая морское патрулирование, доставку грузов на Галапагосский архипелаг, транспортировку топлива и воды на находящиеся в море суда, выполнение функций буксира.

Проект пока находится на начальной стадии. Министр обороны Эквадора генерал Освальдо Джаррин Роман недавно встретился с генеральным менеджером верфи ASTINAVE Камило Дельгадо для обсуждения основных элементов программы.

За последние годы верфь ASTINAVE построила для эквадорского флота два патрульных корабля, LG-30 "Исла Сан-Кристобаль" (Isla San Cristobal) и (LG-31) "Исла Изабела" (Isla Isabela). Кроме того, были построены три малых катера с алюминиевым корпусом для администрации Панамского канала, проводились ремонт и модернизация имеющихся судов.

В случае, если ASTINAVE заключит контракт на строительство многоцелевого корабля, это позволит ей удержаться на уровне других латиноамериканских государственных судостроительных предприятий, которые сейчас активно строят надводные корабли и подводные лодки. Кроме того, новый корабль станет "долгожданным" пополнением стареющего флота ВМС Эквадора.