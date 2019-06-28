Войти
28.06.2019
Российская газета

На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты

527
0
+2
Граната ВКО-25 калибра 40 мм и бронеплита, пробитая насквозь.
Граната ВКО-25 калибра 40 мм и бронеплита, пробитая насквозь.
Источник изображения: Сергей Птичкин / РГ

Настоящие сенсации на форуме "Армия-2019" случаются не только на помпезных премьерах и презентациях, но и в скромных экспозициях.

Новосибирский институт прикладной физики - не очень богатое предприятие отечественной оборонки, поэтому его стенд притулился в тени великих экспонентов. Но именно здесь можно увидеть и даже потрогать руками то, что всесильный Запад реализовать не смог и по сей день.

Специалистами этого института создана без преувеличения уникальная система защиты наземной бронетехники. Танк Т-14 "Армата", например, для ракет Javelin окажется не по зубам. Более того, эта система защиты, у которой пока нет и названия, надежно прикроет малые боевые корабли, а также наземные комплексы ПВО типа "Бук", "Тор" и "Панцирь" от ударов с воздуха высокоточными ракетами, в том числе, наводящимися на излучение радарных систем.

Не менее интересна не защитная тематика Новосибирского института, а ударная. Здесь разработаны малогабаритные боеприпасы для различных гранатометов. В частности, для подствольного ГП-25 - обычно он крепится под стволами автоматов типа АК, и его модификаций. Основное предназначение подствольников - уничтожение открытой живой силы. Граната, выпущенная из него, взрывается и осколками наносит увечья не особо защищенным воинам на поле боя.

Есть еще револьверные и помповые гранатометы, а также АГС - автоматические станковые гранатометы калибров 30 и 40 мм. Все они предназначены для борьбы с живой силой противника, к тому же, стоит повторить, не особо защищенной.

В Новосибирске разработали и выпустили кумулятивную гранату пкод эти малые калибры, испытания которой превзошли все ожидания. Это ВКО-25. Есть более мощные - ГК-94. На расстоянии в 400 метров они пробивают гомогенную броню толщиной почти 200 мм. В странах НАТО имеются подобные гранаты, но их бронепробиваемость намного ниже - даже сравнивать некорректно. Если обстрелять из укрытия автоматическим гранатометом АГС колонну бронетехники нашими кумулятивными гранатами, она просто перестанет существовать. Теперь и простому мотострелку не надо таскать тяжелый РПГ-7, чтобы не бояться встречи с вражеской бронетехникой. Достаточно иметь в подсумке хотя бы несколько гранат ВКО-25. Кстати, эти гранаты имеют и весьма оригинальную осколочную боевую часть, так что ими можно стрелять не только по броне и укрепленным объектам, но и по открытой живой силе противника.


Сергей Птичкин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Javelin ПТРК
Армата
ГП-25 Костер
РПГ-7
Проекты
NATO
АРМИ-20XX
Похожие новости
28.12.2017
"Джавелин": убийца танков, больше всего ненавистный России
27.03.2017
Как США уничтожили бы русские танки в случае войны (The National Interest, США)
15.12.2016
Выбор РИА Новости: главные события 2016 года в сфере обороны и безопасности
28.12.2015
10 главных событий 2015 года
26.08.2015
Что привлекает королей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.06 11:35
  • 5
Колеса будущей войны
  • 28.06 11:33
  • 1
Mitsubishi приобретает программу реактивных региональных самолетов компании Bombardier
  • 28.06 11:33
  • 1
В России создают новые плавающие бронемашины на замену БМП-3Ф и БТ-3Ф
  • 28.06 10:24
  • 5
ОСК представляет на "Армии-2019" многоцелевой фрегат
  • 28.06 09:56
  • 1
Минобороны получит 76 истребителей Су-57
  • 28.06 09:36
  • 1
Источник: РЛС "Воронеж-СМ" планируется построить в Крыму к концу 2020 года
  • 28.06 08:50
  • 2
Путин пообещал оснастить ВС России новейшей военной техникой в ближайшие годы
  • 28.06 08:40
  • 5
Представлены проекты ядерных реакторов на автомобильном шасси
  • 28.06 07:40
  • 6
Технополис "Эра" разработал беспилотник в виде полярной совы
  • 28.06 03:57
  • 4
ВМФ России получит две атомные подлодки "Ясень-М" по новому госконтракту
  • 28.06 01:44
  • 3
Чемезов сообщил о готовности "Ростеха" к возможному снижению гособоронзаказа
  • 28.06 01:43
  • 1
Еще один подарок Трампа Нетаньяху: США закупают "Железный купол"
  • 28.06 01:32
  • 3
Создание боевой экипировки "Сотник" начнется в 2020 году
  • 28.06 00:48
  • 42
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 28.06 00:35
  • 18
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео