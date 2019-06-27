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27.06.2019
ЦАМТО

Филиппины планируют в этом году купить у России вертолеты Ми-171

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Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш. Архивное фото
Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Руслан Кривобок

ЦАМТО, 26 июня. Филиппины планируют заключить соглашение с Россией о покупке вертолетов Ми-171 в течение 2019 года и считают эту сделку "приоритетной", приобретение подлодок откладывается.

Об этом "РИА Новости" сообщил замминистра обороны Филиппин по материально-финансовому обеспечению Раймундо Элефанте.

Ранее, в апреле этого года, заместитель министра национальной обороны Филиппин Кардозо Луна заявил "РИА Новости", что Манила рассматривает возможность покупки 16 или 17 вертолетов Ми-171 у России, а также небольшой подлодки к 2027 году.

"Это (вертолеты Ми-171) – приоритет; мы находимся на начальном этапе процедуры их закупки. Контракт пока не подписан, но мы намерены сделать это, можно надеяться, в течение этого года", – заявил Р.Элефанте на форуме "Армия-2019".

Он добавил, что эти вертолеты будут особенно полезны для Филиппин в операциях по оказанию помощи во время стихийных бедствий.

Р.Элефанте также отметил, что Филиппины рассматривали вопрос о покупке российских подводных лодок, но отложили их приобретение из-за высокой стоимости и того факта, что у страны есть более важные приоритеты. Тем не менее, он отметил, что подводные лодки необходимы для защиты прибрежной морской зоны Филиппин, передает "РИА Новости".

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Страны
Россия
Филиппины
Продукция
Ми-17
Ми-8АМТ
Проекты
АРМИ-20XX
Луна
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