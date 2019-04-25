Политолог оценил намерения Филиппин закупить российские вооружения
На Филиппинах не боятся санкций США в связи с закупками российских вооружений, заявил замминистра обороны страны. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов назвал это заявление показательным.
Филиппины не боятся санкций США в связи с военными закупками у России, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра национальной обороны страны Кардозо Луна.
Ранее он заявил, что Филиппины рассматривают возможность закупки вертолетов Ми-171, подлодки и оружия.
"Мы не боимся санкций, санкций США, если мы развиваем хорошие отношения с Россией. Я думаю, что им не стоит делать это. Потому что мы просто проводим нашу независимую внешнюю политику", - сказал филиппинский замминистра обороны.
Он назвал санкционное давление США на импортеров российского оружия частью "стратегической конкуренции" и отметил, что Вашингтону следует "подумать дважды", прежде чем подвергать санкциям Манилу.
"Индия покупает много оборудования из России, Малайзия покупает оборудование из России, Индонезия покупает много оборудования из России. Их подвергают санкциям? Не думаю, что США будут избирательны. И им не следует быть избирательными, иначе они потеряют своих союзников", - подчеркнул Кардозо Луна.
Ранее помощник министра обороны США Рэндалл Шрайвер заявил, что закупка российского военного оборудования может иметь негативное влияние для сотрудничества страны с США. По его словам, Вашингтон является более хорошим партнером для Манилы, чем Москва.
В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов назвал заявление филиппинского замминистра обороны показательным.
Особенно это касается Филиппин, считает он.
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