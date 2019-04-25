Политолог оценил намерения Филиппин закупить российские вооружения

На Филиппинах не боятся санкций США в связи с закупками российских вооружений, заявил замминистра обороны страны. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов назвал это заявление показательным.

Филиппины не боятся санкций США в связи с военными закупками у России, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра национальной обороны страны Кардозо Луна.

Ранее он заявил, что Филиппины рассматривают возможность закупки вертолетов Ми-171, подлодки и оружия.

"Мы не боимся санкций, санкций США, если мы развиваем хорошие отношения с Россией. Я думаю, что им не стоит делать это. Потому что мы просто проводим нашу независимую внешнюю политику", - сказал филиппинский замминистра обороны.

Он назвал санкционное давление США на импортеров российского оружия частью "стратегической конкуренции" и отметил, что Вашингтону следует "подумать дважды", прежде чем подвергать санкциям Манилу.

"Индия покупает много оборудования из России, Малайзия покупает оборудование из России, Индонезия покупает много оборудования из России. Их подвергают санкциям? Не думаю, что США будут избирательны. И им не следует быть избирательными, иначе они потеряют своих союзников", - подчеркнул Кардозо Луна.

Ранее помощник министра обороны США Рэндалл Шрайвер заявил, что закупка российского военного оборудования может иметь негативное влияние для сотрудничества страны с США. По его словам, Вашингтон является более хорошим партнером для Манилы, чем Москва.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов назвал заявление филиппинского замминистра обороны показательным.

"К покупателям российского оружия в последнее время прибавляются страны, которые традиционно находились в орбите американского ВПК. Это весьма симптоматично и свидетельствует о том, что качественное российское оружие становится все более привлекательным для огромного числа государств. При этом нужно иметь в виду, что наличие союзных и дружественных отношений с США всегда включала в себя опцию покупки американского оружия и, соответственно, отказ от покупки оружия других стран, например, России. Так поступают страны-члены НАТО и множество других стран, которые стремятся идти в фарватере американской политики. И то, что сейчас ближайшие друзья и союзники США начинают демонстративно покупать российские вооружения, несмотря на то, что американцы, по сути, запрещают им это делать и грозятся ввести санкции, как это происходит с Турцией, - это очень показательно", - сказал Владимир Шаповалов.

Особенно это касается Филиппин, считает он.

"Это очень яркий пример такого неповиновения американскому "боссу", поскольку Филиппины более века фактически являлись одним из самых верных союзников США в Юго-Восточной Азии. Тем не менее, эта страна выходит на орбиту самостоятельной политики и делает подобного рода заявления, и это, конечно, очень яркое свидетельство того, что роль, авторитет России в мире существенно возрастает, в том числе через повышение интереса к российским вооружениям", - заключил политолог.