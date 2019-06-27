Гендиректор Рособоронэкспорта: Россия готова поставить С-400 новым заказчикам

Александр Михеев — о перспективах продаж зенитных ракетных комплексов, интересе к ударным вертолетам Ми-28НЭ и структуре поставок вооружений РФ за рубеж

Российское оружие продолжает традиционно пользоваться большим спросом у иностранных заказчиков. РФ сохраняет объем экспортных поставок вооружений, военной и специальный техники на уровне $15 млрд в год. О перспективах продаж российских зенитных ракетных комплексов, в том числе С-400, интересе к ударным вертолетам Ми-28НЭ и значении сирийского опыта для этой машины, структуре поставок вооружений РФ за рубеж рассказал в интервью ТАСС на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

— Система С-400 на сегодняшний день является наиболее топовым продуктом российского ОПК в рамках поставок за рубеж. Готов ли наш ОПК к поставкам систем в новые страны с учетом трех экспортных контрактов и поставок комплексов Минобороны по ГОЗ?

— Действительно, интерес к зенитной ракетной системе С-400 на мировом рынке в настоящее время очень высок. Российский ОПК готов расширить географию поставок этой системы даже с учетом уже действующих экспортных контрактов и поставок ее Минобороны России в рамках гособоронзаказа. Объем новых поставок и их сроки могут быть предметом переговоров с заинтересованными странами.

— На международных выставках неоднократно были представлены новейшие ЗРК "Тор-М2Э" и ЗРК "Викинг". Есть ли заинтересованные в покупке этих комплексов со стороны инозаказчиков? Заявки уже поступали?

— Российские ЗРК "Тор-М2Э" и "Викинг", представлявшиеся на различных выставках, вызвали значительный интерес у ряда потенциальных иностранных заказчиков. Заявки на комплексы поступали и находятся в стадии рассмотрения. Но до заключения контрактов на поставку говорить о конкретных странах и сроках преждевременно, это предмет ведущихся переговоров.

— Каковы перспективы дальнейших продаж за рубеж комплексов "Панцирь-С1"? Вырос ли интерес к комплексу с учетом его использования на авиабазе Хмеймим и модернизации?

— "Панцирь-С1" — один из передовых образцов высокоточных вооружений, созданный широкой кооперацией предприятий Ростеха. Головным разработчиком является холдинг "Высокоточные комплексы", кроме того, в создании комплекса принимали участие "Росэлектроника", "Швабе", "Техмаш" и другие структуры госкорпорации. Сегодня это один из флагманских продуктов, которые "Рособоронэкспорт" предлагает иностранным заказчикам.

В ходе отражения воздушных налетов на авиабазу Хмеймим российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" действительно показал свою высокую эффективность. Это способствовало росту интереса зарубежных партнеров к комплексу, и сейчас он имеет хорошие перспективы для расширения географии поставок. Как и любая другая техника, данный комплекс будет модернизироваться, но это не значит, что потенциальным заказчикам имеет смысл ждать завершения работ по модернизации. Боевое использование ЗРПК "Панцирь-С1" на авиабазе Хмеймим продемонстрировало, что и в нынешнем виде он хорошо справляется с возложенными на него задачами.

— Какой объем поставок ожидается в этом году? В какие регионы? Какие доли занимают авиация, сухопутная и морская техника?

— Россия в течение последних трех лет сохраняет уровень экспорта вооружений, военной и специальной техники на уровне $15 млрд в год. Объем поставок продукции военного назначения по линии "Рособоронэкспорта" достиг в 2018 году $13,7 млрд. Мы уверены, что сможем удержать этот уровень.

Наибольшие объемы поставок продукции военного и двойного назначения приходятся на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Северной Африки. До половины общего объема поставок традиционно составляет авиационная техника. Вторую и третью позиции занимают техника сухопутных войск и средства ПВО

Доля каждой из этих категорий ПВН составляет чуть менее 20%, причем, как уже было отмечено, спрос на системы ПВО российского производства растет. Техника военно-морского флота занимает четвертую позицию.

— Ранее "Рособоронэкспорт" заявлял о росте спроса на ударные вертолеты в мире. Новый российский вертолет для экспортных поставок Ми-28НЭ востребован на рынке? Какие страны прислали заявки на покупку данной машины? Есть ли твердые договоренности на его поставку?

— Боевой вертолет Ми-28НЭ, в работе над которым принимали участие не только "Вертолеты России", но и другие структуры Ростеха, к примеру, КРЭТ, "Технодинамика", "Высокоточные комплексы", — обладает высоким экспортным потенциалом, прежде всего, благодаря реализованным в его конструкции мерам по повышению боевой живучести и широкой номенклатуре применяемых управляемых и неуправляемых авиационных средств поражения. Вертолет вызывает интерес в ряде стран Ближнего Востока, Северной Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона.

— Как оцениваете конкурентоспособность Ми-28НЭ?

— По своим летным характеристикам — максимальной скорости полета, массе боевой нагрузки, практическому и статическому потолку, максимальной перегрузке и другим — Ми-28НЭ ничуть не уступает продукции конкурентов. По уровню выживаемости в воздухе и автономности действий российский вертолет существенно их превосходит.

Меры по повышению защищенности, реализованные на Ми-28НЭ, в сочетании с оснащением его самым современным бортовым комплексом обороны, делают его одним из самых безопасных для пилотов ударных вертолетов в мире. Это подтверждено боевым опытом его применения в ходе проведения антитеррористических операций в Сирии и Ираке

Широкая номенклатура, масса боевой нагрузки, высокие тактико-технические характеристики применяемых авиационных средств поражения, а также установленные на вертолете обзорно-прицельные и навигационные системы обеспечивают Ми-28НЭ преимущество по уровню боевой мощи перед другими вертолетами. Особенно заметно оно проявляется при применении Ми-28НЭ неуправляемого вооружения в ходе решения задач по авиационной поддержке войск на поле боя.

Превосходство Ми-28НЭ заключается и в широком диапазоне физико-географических и климатических условий, в которых он может эксплуатироваться. В том числе — в горах, жарком и влажном климате.

Важными преимуществами Ми-28НЭ перед зарубежными конкурентами с точки зрения эксплуатации являются также возможность безангарного хранения, автономного базирования и использования в условиях пылевых образований без снижения ресурсов основных агрегатов.

— Какие экспортноориентированные образцы представлены на выставке "Армия-2019"?

— На форуме "Армия-2019" представлен широкий спектр вооружения, военной и специальной техники производства госкорпорации "Ростех" и других предприятий российского ОПК. В том числе новые образцы. Среди техники сухопутных войск, например, можно назвать продукцию "Уралвагонзавода" — танк Т-14 и боевую машину поддержки танков Т-15, выполненные на платформе "Армата", БМП Б-11 на платформе "Курганец-25" и К-17 на платформе "Бумеранг", 82-мм самоходный миномет "Дрок", бронеавтомобиль "Тигр-2", облегченную 57-мм автоматическую артиллерийскую установку сухопутного исполнения A-220М. Из авиационной техники — изделия "Вертолетов России": многоцелевой вертолет Ми-38Т, легкий вертолет "Ансат" в патрульном варианте, из средств ПВО и РЭБ — зенитную ракетную систему С-350 "Витязь", зенитные ракетные комплексы "Тор-Э2", "Гибка", зенитный пушечно-ракетный комплекс "Панцирь-СМ" — один из флагманских продуктов "Высокоточных комплексов", 57-мм зенитную самоходную установку "Деривация". По технике ВМФ будут представлены рекламные материалы и презентации таких образцов, как патрульный корабль проекта 22160Э, фрегат проекта 22356, корвет усовершенствованного проекта 20382 "Тигр", модернизированный береговой ракетный комплекс тактического назначения "Рубеж-МЭ" и другие.

Беседовал Дмитрий Решетников