Войти
26.06.2019
Интерфакс-АВН

Мантуров сообщил о готовности к серийному производству С-500

563
0
+5
Денис Мантуров
Денис Мантуров.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Новейшая система ПВО С-500 "Прометей" готова к серийному производству - её основные характеристики уже подтверждены в ходе испытаний, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Разработка зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 "Прометей" вышла на завершающую стадию. Закончены контрольные испытания элементов ЗРС С-500, продолжается отработка системы в комплексе", - заявил Мантуров.

"В ходе отработки подтверждены основные характеристики, и ЗРС готова к серийному производству", - подчеркнул министр.

Он отметил, что в целом все работы идут по плану - первые образцы С-500 "Прометей" поступят на вооружение российской армии в сроки, определенные госпрограммой вооружений-2027.

Как сообщалось, ЗРС С-500 разрабатывается концерном ВКО "Алмаз-Антей" как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей. Основная задача комплекса - борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности - возможен перехват БРСД с дальностью пуска до 3 тыс. 500 км, а при необходимости и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории и, в определенных пределах, на среднем участке.

Также среди задач ЗРС уничтожение гиперзвуковых крылатых ракет со скоростью 5 Мах и выше, самолетов, беспилотников, а также уничтожение низкоорбитальных спутников и космических средств поражения.

ЗРС С-500 интегрирована в единую сеть с системами С-400, С-300ВМ4 (Антей-2500) и С-350 (Витязь), образуя комплексную систему ПВО.

Как сообщал "Интерфакс", 15 мая 2018 года на совещании в Сочи по военному строительству президент РФ Владимир Путин поставил перед оборонно-промышленным комплексом задачу ускорить серийное производство С-500. По его словам, С-500 сможет "работать на больших высотах, включая ближний космос".

В мае 2018 года американский телеканал CNBC, ссылаясь на источники, получившие данные от разведки США, сообщил, что Россия провела испытания С-500. По информации телеканала, система С-500 успешно поразила цель на рекордной дальности - свыше 480 км. По оценке США, это более чем на 80 км превышает дальность каких-либо известных предыдущих испытаний, сказал источник CNBC.

Полностью интервью Дениса Мантурова публикуется во вторник на сайтах www.interfax.ru и www.militarynews.ru

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
С-300
С-300В
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
С-500
Компании
Алмаз-Антей
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
Похожие новости
04.03.2019
Военная академия ВКО выпустит первых специалистов для работы на С-500
17.11.2017
Подробности Государственной программы вооружения до 2027 года
16.11.2017
19 триллионов принимают на вооружение
31.03.2016
В зените
27.01.2010
О состоянии и перспективах отечественного ОПК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.06 14:20
  • 106
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 26.06 14:09
  • 4
"Тигр" стал "Атлетом": чем отличается бронеавтомобиль нового поколения
  • 26.06 13:58
  • 1
Борис Обносов: "Форум "Армия" – важнейшая площадка для демонстрации наших достижений"
  • 26.06 13:57
  • 2
В чём виновен Калашников при БПЛА-камикадзе "Ланцет", или как запускать любой БЛА на крейсерской скорости с руки
  • 26.06 13:54
  • 70
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 26.06 13:47
  • 39
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 26.06 13:00
  • 1
Украинская модернизация "Шилки"
  • 26.06 12:45
  • 1
China.com (Китай): будет ли китайская военная промышленность поставлять оружие российской армии? Такой случай уже представился
  • 26.06 12:28
  • 1
Колеса будущей войны
  • 26.06 12:15
  • 1
Технополис "Эра" разработал беспилотник в виде полярной совы
  • 26.06 12:03
  • 1
ОСК представляет на "Армии-2019" многоцелевой фрегат
  • 26.06 10:54
  • 9
Почему буксует создание отечественного среднего транспортного самолета
  • 26.06 10:51
  • 1
NDTV (Индия): военно-воздушные силы Индии планируют вооружить свои истребители Су-30 израильскими ракетами
  • 26.06 10:34
  • 1
Научный руководитель КГНЦ: на форуме "Армия-2019" представим решение проекта авианосца
  • 26.06 10:33
  • 15
Российское оружие лишают Божьей силы