Мантуров сообщил о готовности к серийному производству С-500

Москва. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Новейшая система ПВО С-500 "Прометей" готова к серийному производству - её основные характеристики уже подтверждены в ходе испытаний, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Разработка зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 "Прометей" вышла на завершающую стадию. Закончены контрольные испытания элементов ЗРС С-500, продолжается отработка системы в комплексе", - заявил Мантуров.

"В ходе отработки подтверждены основные характеристики, и ЗРС готова к серийному производству", - подчеркнул министр.

Он отметил, что в целом все работы идут по плану - первые образцы С-500 "Прометей" поступят на вооружение российской армии в сроки, определенные госпрограммой вооружений-2027.

Как сообщалось, ЗРС С-500 разрабатывается концерном ВКО "Алмаз-Антей" как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей. Основная задача комплекса - борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности - возможен перехват БРСД с дальностью пуска до 3 тыс. 500 км, а при необходимости и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории и, в определенных пределах, на среднем участке.

Также среди задач ЗРС уничтожение гиперзвуковых крылатых ракет со скоростью 5 Мах и выше, самолетов, беспилотников, а также уничтожение низкоорбитальных спутников и космических средств поражения.

ЗРС С-500 интегрирована в единую сеть с системами С-400, С-300ВМ4 (Антей-2500) и С-350 (Витязь), образуя комплексную систему ПВО.

Как сообщал "Интерфакс", 15 мая 2018 года на совещании в Сочи по военному строительству президент РФ Владимир Путин поставил перед оборонно-промышленным комплексом задачу ускорить серийное производство С-500. По его словам, С-500 сможет "работать на больших высотах, включая ближний космос".

В мае 2018 года американский телеканал CNBC, ссылаясь на источники, получившие данные от разведки США, сообщил, что Россия провела испытания С-500. По информации телеканала, система С-500 успешно поразила цель на рекордной дальности - свыше 480 км. По оценке США, это более чем на 80 км превышает дальность каких-либо известных предыдущих испытаний, сказал источник CNBC.

Полностью интервью Дениса Мантурова публикуется во вторник на сайтах www.interfax.ru и www.militarynews.ru