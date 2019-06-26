Гражданская версия АК-12 выходит на рынок

Появились сообщения о том, что "Калашников" осуществляет выход на гражданский рынок версии АК-12. Речь идёт о карабине АК TR3 – гражданской версии своего боевого оружия. Заявление о выходе с АК TR3 на гражданский рынок сообщил генеральный директор концерна Владимир Дмитриев.

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По словам Дмитриева, после заключения контракта с Минобороны России на поставки АК-12 остались неудовлетворёнными запросы на том самом гражданском рынке. Именно для этого рынка и создана версия АК-12 под номенклатурой АК TR3.

Одно из основных отличий гражданской версии от военной в данном случае - отсутствие функции автоматического огня. Дополнительно гражданская версия отличается ёмкостью магазина в 10 патронов. Для приобретения гражданской версии АК-12 необходима стандартная лицензия на нарезное оружие.

На гражданский рынок это стрелковое оружие должно пойти уже в августе. Есть варианты выхода с АК TR3 и на международный рынок. Заинтересованность в гражданского версии АК-12 и АК-15 (в калибрах 5,45 и 7,62 мм) проявляют в ряде стран мира, включая страны Европы.

Ранее в прессе проходила информация о том, что цена АК TR3 может составить около 60-70 тысяч рублей. Официально данные о цене пока не подтверждены.