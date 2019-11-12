ЦАМТО, 11 ноября. Автомат Калашникова нового поколения АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО, есть соответствующий заказ. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.

Десятого ноября исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного советского и российского конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова.

"Что касается основной версии этих автоматов, то они существуют сейчас только в калибрах 5,45 и 7,62 мм. Однако у нас есть экспортный заказ на автомат 7,62х51. Кроме того, мы планируем разработку автомата АК-12 в калибре 5,56х45 стандарта НАТО", – сказал С.Уржумцев.

Как напоминает агентство, ранее сообщалось, что Минобороны России приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15, разработанные концерном "Калашников" для экипировки солдата будущего "Ратник". В конце прошлого года первая партия была отгружена военному ведомству в рамках гособорнзаказа. Позднее генеральный директор концерна Владимир Дмитриев сообщил, что концерн "Калашников" разработал и создал гражданскую версию АК-12, которая называется АК TR3.