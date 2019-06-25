Новейший патрульный корабль проекта 22160 "Дмитрий Рогачев" будет представлен на МВТФ "Армия-2019" в Новороссийске

ЦАМТО, 24 июня. В ходе мероприятий МВТФ "Армия-2019", которые пройдут в городе-герое Новороссийск с 28 по 30 июня, будут представлены около 30 ед. вооружения и военной техники Новороссийской военной морской базы, соединения Воздушно-десантных войск и подразделений военной полиции.

В частности, на причалах морского вокзала будут представлены современные корабли Черноморского флота – спасательный буксир "Капитан Гурьев", патрульный катер "Раптор" и новейший патрульный корабль проекта 22160 "Дмитрий Рогачев".

Также, в статистическом показе свою боевую технику представят подразделения береговой артиллерии НВМБ и воздушно-десантных войск – это береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", зенитный ракетный комплекс "Стрела-10М", бронеавтомобили "Рысь", БТР-82, самоходные артиллерийские установки "Нона", боевые машины десанта и армейские мотовездеходы.

В ходе динамического показа свои боевые возможности продемонстрируют бойцы отряда ПДСС Новороссийской военной морской базы, которые в акватории Цемесской бухты освободят захваченное условными террористами судно. В ходе всех эпизодов при демонстрации боевых возможностей будет использовано значительное количество холостых боеприпасов и средств имитации, сообщает пресс-служба Южного военного округа.