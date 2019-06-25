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25.06.2019
ТАСС

Глава ОСК: новые десантные корабли будут отличаться от их предшественников проекта 11711

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Большой десантный корабль проекта 11711 типа "Иван Грен"
Большой десантный корабль проекта 11711 типа "Иван Грен".
Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

В чем конкретно заключаются изменения, Алексей Рахманов пока не уточнил

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Новые десантные корабли, заложенные в апреле этого года на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь" в Калининграде, будут значительно отличаться от их предшественников проекта 11711. Об этом ТАСС сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Там сейчас еще проходят изменения [в техническом задании], они согласовываются с флотом. Когда закончим, расскажем, что будет меняться", - сказал Рахманов.

Закладка двух больших десантных кораблей (БДК) состоялась на ПСЗ (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) 23 апреля. При этом утверждалось, что речь идет о БДК проекта 11711. Но при этом, судя по видеоматериалам, было показано, что эти БДК будут вертолетонесущими. Кроме того, вместо двух надстроек, как у других БДК проекта 11711, у них осталась одна надстройка. Поэтому сразу же возникло предположение, что они будут значительно больше по водоизмещению по сравнению с БДК проекта 11711.

Новые корабли планируется ввести в состав ВМФ РФ до 2025 года. Они получили имена "Владимир Андреев" и "Василий Трушин".

Головной корабль проекта 11711 "Иван Грен", построенный на ПСЗ "Янтарь", передан флоту в июне 2018 года. К передаче ВМФ готовится второй корабль этого проекта "Петр Моргунов".

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Страны
Россия
Компании
ОСК
Янтарь ПСЗ
Проекты
11711
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