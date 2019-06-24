Доклад НАТО: почему Прибалтика имеет значение? Защита северо-восточной границы НАТО

За последние десять лет Россия продемонстрировала, что она намеревается разрушить европейскую архитектуру безопасности, говорится в новом докладе Оборонного колледжа НАТО, посвященном Прибалтике. После бездоказательных обвинений авторы доклада приходят к выводу, что в Прибалтику необходимо отправить еще больше американских войск, а также приготовить авиа- и морские базы.

Что особенного в странах Балтии?

Протяженность сухопутной границы НАТО и России составляет 1163 километра, и 967 километров из них - это границы России с Польшей и прибалтийскими государствами, говорится в докладе Оборонного колледжа НАТО. К этому стоит добавить еще 1268 километров границ между Латвией, Литвой и Польшей с одной стороны и Белоруссией, которая является союзницей России, с другой. Это единственный регион, помимо далекого севера, где страны НАТО и Россия соприкасаются.

Политические отношения между прибалтийскими странами и Россией остаются весьма неровными. Советский Союз оккупировал и аннексировал эти страны в 1940 году, а затем снова в 1944 году. Вторая оккупация продлилась до 1991 года, а точнее даже до 1994 года, когда оттуда окончательно ушли российские военные. Российские лидеры неоднократно заявляли о том, что у них есть право и обязательства по защите этнических русских, где бы те ни жили. 27% жителей Латвии - это этнические русские, а в Эстонии их 25%. Это может послужить потенциальным предлогом для наступления России на прибалтийские страны.

В военном смысле страны Балтии не обладают существенной стратегической глубиной и слабо связаны с другими членами альянса НАТО.

В сравнении с российский Западным военным округом оборонные силы Эстонии, Латвии и Литвы ничтожны и плохо вооружены. В феврале 2014 года Россия использовала внезапные военные учения с участием 150 тысяч военнослужащих, чтобы скрыть начало вторжения в Крым. Такие неожиданные военные учения оказывают дестабилизирующее воздействие, потому что всегда существует опасность того, что внезапные учения могут перерасти в реальную военную операцию против одного из соседей России.

Благодаря численности контингента в российском Западном военном округе, внезапным учениям и характеру принятия решений в Кремле у России в Прибалтике есть существенное временное и пространственное преимущество перед НАТО. В военном смысле прибалтийские страны слабы, а большая часть сил НАТО находится очень далеко. Кроме того, процесс принятия решений в России протекает очень быстро, тогда как в странах-членах НАТО этот процесс занимает гораздо больше времени, и им приходится договариваться о тех или иных мерах в Североатлантическом совете. Тем не менее, необходимо отметить, что пункт о коллективной обороне в учредительном договоре НАТО предусматривает как индивидуальные, так и коллективные шаги, которые могут быть предприняты в случае нападения на одного из членов альянса. Это значит, что США взяли на себя обязательство защищать того или иного члена НАТО независимо от того, приняла ли эта организация в целом какое-либо решение по этому вопросу.

Мы уже пять лет со всех сторон слышим о гибридных угрозах и гибридных сценариях. Ситуация, сложившаяся вокруг Крыма, специфична: на Украине произошла революция, президента свергли, украинские вооруженные силы были крайне слабы. Прибалтийские страны - члены НАТО, поэтому любой гибридный сценарий будет сопряжен с гораздо более высокими рисками для российской стороны. Кроме того, проанализировав опыт Украины, страны Балтии, вероятнее всего, очень быстро увеличат интенсивность своей реакции до уровня гибридного конфликта. В мае 2014 года тогдашний командующий силами обороны Эстонии генерал Рихо Террас (Riho Terras) сказал в интервью изданию Financial Times: "Если агенты России или ее специальные войска ступят на эстонскую территорию, нужно будет стрелять по первому же из них. Нельзя позволить им проникнуть сюда, - сказал он. - Эстония - это дееспособное общество, мы не похожи на Украину. Но нам необходимо четко понимать, что происходит в России, и быть готовыми ко всему".

Чего хочет Путин?

Начиная с выступления Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года было ясно, что Кремль стремится разрушить существующую архитектуру безопасности в Европе. Именно такой является цель оппортунистической внешней политики Владимира Путина. Будь то успешная провокация в Грузии в 2008 году, или хаос Евромайдана на Украине в 2014 году, или нежелание президента Обамы активно участвовать в сирийской гражданской войне и его нерешительность в вопросе красных линий, касающихся применения химического оружия режимом президента Башара аль-Асада, Россия использовала все возможности, которые ей подворачивались - и которые порой она сама создавала, - и она демонстрировала безжалостность в применении военной силы в случае необходимости.

Стоит ли прибалтийским странам волноваться, что Россия может попытаться снова их завоевать? Нет никаких причин полагать, что Кремль действительно заинтересован в том, чтобы оккупировать страны Балтии и в процессе "приобрести" 6 миллионов "субъектов", которые никогда не смирятся с правлением России и будут бороться с ним любыми доступными способами. Тем не менее, за последние 30 лет мы уже увидели, что России вовсе не обязательно оккупировать всю территорию соседнего государства, чтобы достичь своих внешнеполитических целей или помешать своим соседям сблизиться с Западом. Если мы предположим, что Россия пытается сломать архитектуру безопасности Европы, тогда страны Балтии, возможно, являются не столько целью, сколько средством для достижения ее цели.

Давайте рассмотрим сценарий, в котором российские внезапные военные учения у границ НАТО перерастают в реальное нападение, а ее войска продвигаются вглубь территории страны-члена НАТО на 10 миль. Россия развернет тактическое ядерное оружие на этом театре военных действий, приведет свои стратегические ракетные войска в полную боевую готовность и заявит, что этот оккупированный участок территорий исторически принадлежал России и что любые военные действия против него будут расценены как атака на Россию, на которую она ответит ядерным ударом. Россия разработала так называемую доктрину "эскалации ради деэскалации", в соответствии с которой она сигнализирует о серьезности своих намерений и добивается деэскалации ситуации посредством ограниченного ядерного удара. В этой ситуации США и НАТО придется выбирать между ядерной войной и распадом НАТО. Если США и НАТО проявят нерешительность и не применят силу, чтобы освободить территорию члена НАТО, альянсу придет конец. Такая же участь постигнет все альянсы США по всему миру. В результате возникнет новый миропорядок и новая архитектура европейской безопасности, то есть произойдет именно то, чего Россия добивается.

Россия готовится к потенциальной войне с НАТО (то есть, с точки зрения России, с США) как минимум с 2008 года. В ходе военных учений "Запад-2009", россияне отрабатывали ядерный удар по Польше. За минувшее десятилетие военные учения России стали более масштабными и изощренными. После весьма удручающей кампании в Грузии в 2008 году Росси вложила огромные средства в проведение военной реформы и повышение боеготовности своих вооруженных сил. Она использовала все имеющиеся в ее распоряжении ресурсы. По оценке Майкла Кофмана (Michael Kofman), если сложить все расходы России на оборонные нужды и принять во внимание паритет покупательной силы, то российский оборонный бюджет составит примерно 150-180 миллиардов долларов - то есть он будет гораздо больше 61,4 миллиарда долларов, о которых написал Стокгольмский институт исследования проблем мира. И нам действительно имеет смысл принять во внимание показатели паритета покупательной силы в процессе анализа расходов России на оборону, потому что россияне проводят все необходимые оборонные закупки внутри своей страны.

Все усилия НАТО меркнут в сравнении с этим. Увеличенное передовое присутствие НАТО в странах Балтии - это всего лишь силы прикрытия. Масса усилий была потрачена на увеличение численности натовских соединений постоянной готовности и сил второго эшелона. Однако главной проблемой остается временное и пространственное преимущество России над НАТО. На саммите в Брюсселе в 2018 году члены альянса выработали формулу "четырех тридцаток": цель заключается в том, чтобы иметь 30 линейных батальонов, 30 крупных военных кораблей и 30 отрядов бойцов - и все это должно быть развернуть в течение 30 дней. Проблема с этой формулой заключается в том, что у нас нет причин полагать, что война между Россией и НАТО продлится так долго, то есть месяц, или что она не перейдет в ядерную фазу. Поскольку в экономическом смысле России гораздо слабее НАТО, ей необходимо достигать своих целей быстро.

Что необходимо сделать

Вариантов того, как можно справиться с такой ситуацией, немного. Во-первых, гораздо больше внимания должно уделяться сдерживанию. Это значит, что американские войска должны быть развернуты в странах Балтии. В настоящее время американские войска развернуты на постоянной основе в Польше, но не в странах Балтии. Поскольку российская армия оценивает себя в сравнении с армией США, отсутствие американских военных в Прибалтике крайне неблагоприятно сказывается на потенциале сдерживания НАТО. Лучший способ исправить это - выявить наиболее очевидные пробелы в возможностях сил передового базирования, уже находящихся в Прибалтике, и устранить эти пробелы силами США. Для этого необходимо укреплять, а не заменять уже развернутые в Прибалтике силы НАТО.

Второй вопрос, который необходимо решить, - это морской и воздушный аспект военного присутствия НАТО и США в прибалтийских странах. Военное присутствие США вовсе не обязательно должно ограничиваться наземными силами.

В-третьих, из-за мощного российского потенциала преграждения доступа/блокирования зоны в Калининградской области силовое подкрепление стран Балтии будет сопряжено с серьезными трудностями. Более того, уровень мобильности войск НАТО в Европе далеко не оптимальный. Это та область, в которой НАТО сотрудничает с Евросоюзом.

В-четвертых, страны-члены НАТО должны повышать уровень боевой готовности своих сил быстрого реагирования, о чем ранее неоднократно говорилось.

В-пятых, поскольку сдерживание включает в себя в том числе риторический компонент, будем надеяться, что президент Трамп в дальнейшем воздержится от того, чтобы еще больше ослаблять позиции НАТО. Поскольку уверенности в том, что он прислушается к этим пожеланиям, нет, США необходимо предпринимать больше шагов на местах, чтобы компенсировать недостатки публичных выступлений.

В-шестых, странам Балтии необходимо увеличить их расходы на собственную оборону, подняв планку выше 2% от ВВП. Литва уже поставила перед собой цель увеличить расходы на оборону до 2,5% к 2030 году - довольно далекая цель, но все равно это хорошие новости.

В-седьмых, все остальные члены НАТО, которые вкладывают в свой оборонный потенциал менее 2%, должны работать над тем, чтобы достичь этой цели как можно скорее. Это единственный аспект альянса НАТО, который волнует президента Трампа, и, если прогресс в достижении этой цели будет недостаточным, США вполне могут выйти из альянса. В этом случае НАТО придет конец.

Наконец, Швецию и Финляндию необходимо еще больше интегрировать в НАТО. Швеция играет особенно важную роль в обороне прибалтийских стран, и, поскольку она не собирается в ближайшее время подавать заявку на вступление в НАТО, фактическая интеграция является вторым пунктом в списке доступных вариантов.

Вывод

За последние десять лет Российская Федерация продемонстрировала, что она намеревается разрушить европейскую архитектуру безопасности. Вероятность военного конфликта НАТО-Россия мала, однако ее не стоит полностью исключать. Чтобы уменьшить риски, НАТО необходимо укрепить свой потенциал сдерживания в Прибалтике посредством развертывания американских сил в странах Балтии. И эти силы должны дополнять, а не соперничать с силами передового базирования, которые уже находятся там.