Dagens Nyheter (Швеция): большие учения России тревожат соседние страны

Шведский журналист не только рассказывает, что, по мнению экспертов из Польши и стран Прибалтики, представляют из себя учения «Запад-2021», но и подробно описывает опасения, которые эти страны испытывают в связи с их проведением. Некоторые сомнения по поводу обоснованности этих опасений у него возникают.

Таллинн - В пятницу 200 тысяч военных начнут маневры в рамках самых масштабных учений вблизи Швеции за последние 30 лет. Россия будет тренироваться вместе с Белоруссией, чей диктатор Лукашенко отправил тысячи мигрантов к западным границам своей страны. Прибалты и поляки опасаются роста напряжения, новых провокаций, а в худшем случае - вооруженных столкновений.

Учения "Запад-2021" проведут на западе России и в Белоруссии. Это крупнейшие военные маневры в прибалтийском регионе со времен падения Берлинской стены в 1989 году.

Тяжелые вооружения и войска уже переместились в районы учений, и 10 сентября маневры перейдут в активную фазу. Это значит, что в ближайшие дни и так напряженные отношения между Белоруссией и соседними странами ЕС - Польшей Латвией и Литвой - могут еще ухудшиться.

Во время предыдущих учений "Запад" Россия старалась не афишировать количество задействованных в учениях военных. В последних подобных маневрах в 2017 году, по подсчетам западных наблюдателей, приняли участие 60-70 тысяч человек. В этот раз министерство обороны России, напротив, заранее объявило, что в учениях "Запад-2021" будут задействованы 200 тысяч военных.

"В этот раз мы, определенно, тревожимся больше. Нельзя не придавать значения войскам, увеличившимся втрое. Польша, Латвия, Литва, Эстония и Румыния, а также Украина, пристально следят за тем, что предпринимает Россия", - говорит начальник Генерального штаба Польши генерал Раймунд Анджейчак (Rajmund Andrzejczak) Dagens Nyheter.

По информации Dagens Nyheter, соседние с Россией страны заметили, что в нынешних учениях "Запад" участвует больше российских подразделений, занимающихся военной медицинской помощью, а также таких, которые могут действовать в районах, разоренных боевыми действиями.

"Не могу подтвердить, что это действительно так, но это было бы не удивительно", - говорит эксперт Института оборонных-исследований Фредрик Вестерлунд (Fredrik Westerlund).

"Эти учения подразумевают отработку региональной войны с равносильным противником, а во время маневров "Запад-2021" этот противник - НАТО. И в таком случае нужно больше ресурсов для оказания военной медицинской помощи, а также отрядов, которые смогут очистить и привести в порядок завоеванные территории", - говорит Фредрик Вестерлунд.

Польша вступила в НАТО в 1999 году и вкладывает большие деньги в свою оборону. Ранее в этом году Россия собрала 100 тысяч военных у границ Украины, а сейчас "Запад-2021" пройдет у восточной границы Польши - общей с Белоруссией.

"Мы не думаем, что будут какие-то инциденты, но оборона должна быть готова к любому сценарию. Мы не хотим быть агрессивными и заходить слишком далеко. Мы продумали план и отрабатываем его, и вместе с тем надеемся, что в конечном итоге прибегать к обороне не придется. Но вооруженные силы Российской федерации приближаются к зоне риска", - говорит глава Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак.

На посвященной безопасности конференции имени Леннарта Мери (Lennart Meri Conference), которая завершилась в Таллине в воскресенье, Анджейчак привлек к себе внимание. Он сказал, что Россия поддерживает Белоруссию в "импорте" беженцев в ЕС. Имелись в виду мигранты, которых пограничники диктатора Александра Лукашенко жестко гонят к европейским соседям, когда те застревают на нейтральной полосе.

"Мы в Польше совершенно не сомневаемся, что есть связь между Россией и перемещением мигрантов в Белоруссию. Цель - создать проблемы и сложности на границе. Это очень рискованно и неправильно с моральной точки зрения - использовать мигрантов как оружие", - заявил генерал Анджейчак.

В таком случае это не в первый раз. В 2015 году 5,5 тысяч беженцев, которых снабдили новыми велосипедами, пересекли границу в самой восточной точке Норвегии у Киркенеса. В 2015-2016 году 1,7 тысяч беженцев пробрались по российским пустошам в восточную Лапландию.

Лишь небольшая часть этих беженцев получила убежище, зато Норвегия и Финляндия были вынуждены вести переговоры с Россией президента Владимира Путина. Вероятно, Александр Лукашенко хочет надавить на страны ЕС, чтобы те смягчили санкции против белорусского режима.

Но ЕС вместо этого осудил миграционный кризис, спровоцированный Лукашенко, как "прямую атаку" и отправил отряды из приграничных сил Frontex в Литву. Польша объявила чрезвычайное положение на границе и сейчас строит ограждения, как и Литва с Латвией.

Dagens Nyheter: Есть ли связь между беженцами, которых подталкивают к белорусской границе, и учениями "Запад-2021"?

Раймунд Анджейчак: В гибридных сценариях первый шаг - это создание атмосферы тревожности и беспорядка, а значит возможностей для начала следующей фазы, которая приводит к использованию грубой силы. Так что с военной точки зрения все это выглядит, как первая фаза. Вот почему польское государство предприняло так много мер: построило ограждение, объявило чрезвычайное положение и укрепило сотрудничество между пограничной службой и армией.

У Эстонии маленькие вооруженные силы. Она вошла в ЕС и НАТО в 2004 году, как и Литва с Латвией. В Таллине эстонское правительство очень встревожено, что по соседству собираются большие российские войска в полной боевой готовности. Прибалты помнят, что российские учения порой маскировали агрессивные намерения. Учения "Кавказ" в 2008 году переросли во вторжение в Грузию, срочная проверка боеготовности войск в 2014 году предшествовала аннексии Крыма, а во время маневров "Кавказ" в 2016 году россияне отправляли десант в Сирию.

"Мы очень резко увеличили интенсивность сбора разведывательной информации и оперативного планирования. Уже сам факт, что миграционный кризис происходит в одном и том же месте и одновременно с учениями "Запад-2021", во много раз увеличивает риски. Цель при этом заключается в создании нестабильности", - говорит заместитель министра обороны Эстонии Кусти Сальм (Kusti Salm).

Dagens Nyheter: Нет ли риска, что вас, прибалтов, начнут воспринимать в ЕС и НАТО как алармистов?

Кусти Сальм: Если Россия внезапно приводит 200 тысяч солдат к вашим границам, пригоняет туда ракетные системы "Искандер", организует поблизости новые танковые подразделения и каждый день проводит интенсивную приграничную разведывательную деятельность - может, все-таки в этом случае речь идет не об алармизме, а о трезвом взгляде на происходящее?

Оборонный альянс НАТО включает многонациональные батальоны, в каждом из которых служит примерно по тысяче военных в трех прибалтийских государствах, а также в Польше. Насколько известно, боеготовность их не повышали.

Зато НАТО отправила в Литву особую команду, которая должна препятствовать гибридной войне. Гибридную войну ведут явными и скрытыми методами, такими, как, например, распространение слухов, дезинформация, пропаганда, хакерские атаки или, как в 2014 году на украинском Крымском полуострове, акции "зеленых человечков" - российских элитных солдат без каких-либо опознавательных знаков.

"НАТО единодушно решила отправить команду различных экспертов, которые там сейчас и находятся. В зависимости от того, что они видят, они сообщают, что рекомендуется предпринимать, - сказала заместитель генерального секретаря Байба Браже (Baiba Braže) Dagens Nyheter и добавила: - Союзники выразили тревогу по поводу возможных провокаций. Поэтому мы следим за всем очень пристально и используем все возможные методы, чтобы понять, что происходит и быть готовыми".

Это выражается, например, в интенсивной деятельности с применением разведывательных самолетов в районе Балтийского моря. Швеция в преддверии учений "Запад-2021" две недели назад тоже повысила свою боеготовность.

Самая важная страна НАТО - США - в последние недели была вынуждена главное внимание уделять своему выходу из Афганистана. Но едва ли случайность, что их эскадренный миноносец Arleigh Burke в выходные у всех на виду пришвартовался в порту Таллина.

"То, что случилось в Афганистане, не связано с коллективной обороной НАТО здесь, в Европе. Есть те, кто сравнивает эти события с отступлением США из Вьетнама в 1970-х. Но вспомним, что тогда оно не повлияло на оборону НАТО, в 1980-х годах она даже укрепилась", - указывает прибалтийский дипломат.

Факты. Учения "Запад" становятся все масштабнее

Российские стратегические учения "Запад" проводятся каждые четыре года, но сколько в них участвует военных, ранее не было точно известно. Приведенные ниже цифры прошлых лет - это оценки экспертов из стран НАТО. В этом году Россия сама указала общее количество участников.

"Запад-2009": 13 тысяч военных

"Запад-2013": 90 тысяч военных

"Запад-2017": 60-70 тысяч военных

"Запад-2021": 200 тысяч военных

Микаэль Хольмстрём (Mikael Holmström)