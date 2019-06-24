100 самолётов и вертолётов вернулись на аэродромы базирования после масштабных манёвров в южных регионах РФ

Москва. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Около 100 самолётов и вертолётов оперативно-тактической, штурмовой, армейской авиации Четвёртой армии ВВС и ПВО выполнили перелеты на аэродромы базирования в Волгоградской и Ростовской областей и на Ставрополье после участия в командно-штабных учениях (КШУ), сообщает Южный военный округ (ЮВО).

"Бомбардировщики Су-34 и Су-24М, истребители Су-30М2, Су-27СМ3 и штурмовики Су-25СМ3, ударные и военно-транспортные вертолёты Ка-52 "Аллигатор", Ми-28 "Ночной охотник", Ми-35 и Ми-8 АМТШ "Терминатор" совершили беспосадочные перелёты на аэродромы базирования", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

В ходе КШУ экипажи отработали задачи вывода аэродромов базирования из-под удара авиации условного противника с выполнением нормативов по отражению ракетных ударов и передислокацией на оперативные аэродромы.

"Затем группировка авиации нанесла ответно-встречный авиационный удар с применением авиационных средств поражения на авиационных полигонах в Краснодарском крае, Астраханской области и Крыму", - говорится в сообщении.