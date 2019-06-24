Концерн ВКО "Алмаз-Антей" на форуме "Армия-2019" впервые покажет целый ряд натурных образцов военной техники

ЦАМТО, 21 июня. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" на МВТФ "Армия-2019" впервые покажет целый ряд натурных образцов военной техники, а также выступит в качестве официального партнера форума.

"Участие Концерна в международном форуме "Армия" направлено на укрепление имиджа как динамично развивающейся, инновационной интегрированной структуры отечественного оборонно-промышленного комплекса, научно-производственный потенциал которой позволяет разрабатывать и производить новейшие средства, комплексы и системы ПВО-ПРО, задающие уровень мировых стандартов", – отметил заместитель генерального директора Концерна по ВЭД Вячеслав Дзиркалн.

В рамках единой экспозиции холдинга свой потенциал продемонстрируют более двадцати дочерних обществ Концерна. На открытой выставочной экспозиции на площадках у павильона "В" и перед Демонстрационным центром Концерна будут представлены около тридцати натурных образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения, более трети из которых Концерн ВКО "Алмаз-Антей" впервые покажет широкой публике.

Одной из таких новинок станет пусковая установка 9А383Э, придаваемая зенитному ракетному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ "Викинг" для расширения возможностей комплекса по дальности и высоте поражения аэродинамических и баллистических целей. Другой премьерой "Армии-2019" станет боевая машина из состава ЗРК "Тор-М2" в варианте исполнения на специальном корпусном колесном шасси с колесной формулой 8х8 (производства Брянского автомобильного завода).

Также Концерн впервые представит целый спектр натурных образцов радиолокационных станций (РЛС) и комплексов (РЛК). В частности, на открытой площадке гости и участники "Армии-2019" смогут увидеть:

- РЛК 103Ж6 (сантиметровый, метровый диапазоны) и РЛК 55Ж6ММ (дециметровый, метровый диапазоны), предназначенные для обнаружения и сопровождения перспективных средств воздушного нападения, в том числе малоразмерных и малозаметных, разработанных по технологии "стелс", в условиях сложной помеховой обстановки;

- мобильную РЛС 59Н6-Т дециметрового диапазона, которой могут оснащаться радиотехнические подразделения при работе в составе автоматизированных группировок ПВО-ПРО (решает задачи обнаружения и сопровождения аэродинамических, баллистических и гиперзвуковых целей, а также целый ряд других задач);

- комплекс средств защиты 1К145Е, предназначенный для обнаружения атакующих элементов высокоточного оружия, их радио- и оптико-электронного подавления и информационного обеспечения прикрываемых объектов.

Кроме того, в рамках выставочной программы будет продемонстрирован целый ряд моделей и макетов других образцов продукции, часть из которых уже являются визитной карточкой Концерна ВКО "Алмаз-Антей". В целом продукция холдинга будет представлена на четырех основных выставочных площадках форума. Традиционно во время проведения выставки "Армия-2019" несколько образцов военной техники номенклатуры Концерна примут участие в реальных стрельбах на полигоне в Алабино.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".