В Минобороны РФ сообщили о подготовке офицеров для полка с новыми стратегическими комплексами "Авангард"

Москва. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Новые ракетные комплексы стратегического назначения "Авангард" заступят на боевое дежурство в конце этого года под Оренбургом, подтвердил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев на выпуске офицеров в военной академии РВСН.

"Сегодня в год 60-летия образования РВСН академия выпускает офицерские кадры, которые будут осваивать современные и перспективные ракетные комплексы, включая ракетный комплекс "Авангард", который уже в конце этого года заступит на боевое дежурство в Оренбургской области в Домбаровском ракетном соединении" - сказал Каракаев.

В феврале президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию сообщил о начале серийного производства нового российского оружия - ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком. "В этом году, как и планировалось, им будет оснащен первый полк РВСН", - сказал тогда Путин.

В Военной академии РВСН ранее сообщили, что при движении к цели крылатый блок "Авангарда" совершает управляемое маневрирование как боковое, так и по высоте, обеспечивая непредсказуемость его полета для любых средств противоракетной обороны.

Известно, что первоначально боевые блоки "Авангард" будут устанавливаться на межконтинентальных баллистических ракетах УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат".

5 июня в департаменте информации Минобороны РФ сообщили, что РВСН в этом году получат в боевой состав более 30 межконтинентальных баллистических ракет.

"До конца 2019 учебного года планируется обеспечить ввод в боевой состав более 30 межконтинентальных баллистических ракет, что позволит довести долю современных образцов ракетного вооружения до 76% и придать группировке РВСН новые возможности по решению задач ядерного сдерживания", - отмечалось в сообщении.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

20 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России приступили к новому этапу испытаний межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Ранее сообщалось, что МБР "Сармат" прошла успешные бросковые испытания, шла подготовка к летным испытаниям.