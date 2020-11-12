Гарантия безопасности: Путин собрал руководство Минобороны и ОПК

Путин рассказал о модернизации ядерной «триады» России

Президент России Владимир Путин провел в Сочи совещание с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий оборонно-промышленного комплекса, на котором рассказал про модернизацию ядерной «триады», вызовы со стороны НАТО и снижение порога использования ядерного оружия Соединенными Штатами.

Ядерная «триада» по-прежнему является главной гарантией военной безопасности России - напомнил глава государства Владимир Путин на совещании с руководством Министерства обороны, федеральных ведомств и предприятий оборонно-промышленного комплекса в Сочи.

На встрече присутствовали глава Минобороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, заместитель председателя правительства по вопросам ОПК Юрий Борисов, главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин и другие.

«Несмотря на меняющийся характер военных угроз, именно ядерная «триада» остаётся важнейшей, ключевой гарантией военной безопасности России. А если смотреть шире, то и глобальной стабильности», - сказал Путин.

По его словам, этот баланс является средством сдерживания от нападения на Россию со стороны других стран.

При этом, он отметил, что расширение НАТО около российских границ, а также снижение порога использования ядерного оружия Соединенными Штатами, указывающими Россию своим главным противником, создает новые вызовы.

Путин напомнил и про деградацию системы контроля над вооружениями - выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, намерении США выйти из Договора по открытому небу и шаткость соглашения в области ограничения стратегических наступательных вооружений.

На фоне всех, имеющих место внешних рисков, Путин пообещал и далее модернизировать стратегические ядерные силы, доля современных вооружений в которых составляет уже 82%.

«На боевое дежурство заступил и первый полк, оснащённый гиперзвуковым ракетным комплексом «Авангард». Порядка половины соединений РВСН получили новейшие комплексы «Ярс». По графику идет испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». А в состав ВМФ введена головная подводная лодка нового проекта «Борей-А», - добавил президент России.

Ядерная «триада» состоит из стратегической авиации, межконтинентальных баллистических ракет и атомных подводных ракетоносцев.

Чуть больше недели назад глава командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и северного командования ВС США (USNORTHCOM) Глен Ванхерк также заявлял, что ядерная триада остается основой американской обороны.

Генерал подтверждал, что российское гиперзвуковое оружие представляет собой угрозу и обращал внимание на то, что «Авангард» уже стоит на вооружении.

Сведения о комплексе стратегического назначения «Авангард» наземного базирования появились еще весной 2018 года. Его ударная часть - это межконтинентальная ракета УР-100Н с планирующим блоком, способным выдерживать сверхвысокие температуры. Комплекс разгоняется в плотных слоях атмосферы до 25 тыс. км/час.

В 2019 году авиационные стратегические ядерные силы ВС РФ получили стратегический бомбардировщик Ту-160, четыре самолета Ту-95МС были модернизированы до уровня Ту-95МСМ.

Также были завершены испытания головного атомного подводного крейсера проекта «Борей-А» «Князь Владимир». В настоящее время построены и вошли в состав флота уже три «Борея»: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах».

В июне нынешнего года Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) в своём Ежегоднике 2020 указал, что сокращение ядерных боеголовок продолжается, однако, напряженность в мире продолжает расти.

Девять государств, обладающих ядерным оружием (Соединенные Штаты, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР) на начало 2020 года имеют примерно 13 400 ядерных боеприпасов.

По сравнению с 13 865 ядерными боеприпасами, которые, по оценкам SIPRI, находились в распоряжении этих государств в начале 2019 года, это число стало меньшим.

Около 3720 единиц ядерного оружия в настоящее время находятся в развернутом состоянии и готовы к боевому применению. Из них около 1800 находятся в состоянии повышенной боевой готовности, пишут авторы.

В обзоре указывалось, что сокращение общего количества ядерных вооружений в мире в 2019 году было в значительной степени связано с утилизацией ядерных боеприпасов, снятых с оснащения вооруженных сил России и США, которые вместе все еще обладают более чем 90% запасов мирового ядерного оружия.

Андрей Ермолов