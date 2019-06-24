Стрельбу из РСЗО "Торнадо-Г" увидят гости форума "Армия-2019" в Подмосковье

Военнослужащие во время снаряжения боеприпасами РЗСО "Торнадо-Г".

Москва. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Стрельбу из самоходных артиллерийских установок 2С19 "Мста-С" и реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" выполнят артиллеристы на полигоне "Алабино" (Московская область) в ходе демонстрации огневых возможностей боевой техники на форуме "Армия 2019", сообщает Западный военный округ (ЗВО).

"152-мм гаубицы "Мста-С" и 122-мм реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" сосредоточенным огнем осколочно-фугасных снарядов с ударным взрывателем уничтожат мишени, имитирующие пункт управления противника", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в пятницу

Обнаружение позиций "противника" и передачу координат на командный пункт артиллерийского дивизиона обеспечат расчёты беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" и "Элерон-3". Контроль поражения мишеней обеспечит радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Аистенок", информирует штаб ЗВО.

Международный военно-технический форум "Армия 2019" пройдет с 25 по 30 июня в подмосковном городе Кубинка на базе парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот".

"Торнадо-Г" - модернизированная реактивная система залпового огня, созданная на базе РСЗО "Град". "Торнадо-Г" отличается от своей предшественницы повышенной эффективностью стрельбы, более мощными боеприпасами, а также наличием автоматизированных систем наведения, прицеливания, топопривязки и навигации. Благодаря нововведениям система может выполнять боевые задачи полностью автономно.

Кроме того, "Торнадо-Г" по сравнению с РЗСО "Град" имеет увеличенную в два раза массу головной части снаряда и, как следствие, поражающее действие реактивного снаряда выше от двух до шести раз.