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21.06.2019
Интерфакс-АВН

Технологии создания тепловизионных приборов обсудили специалисты на конференции в Сибири

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Холдинг "Швабе"
Холдинг "Швабе".
Источник изображения: Александр Уткин

Москва. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Проблемы полупроводниковой фотоэлектроники обсудили специалисты холдинга "Швабе" в ходе конференции "Фотоника-2019", которая прошла в Новосибирске.

"Сотрудники ведущего в России научного центра в области фотоэлектроники в составе "Швабе" - ГНЦ РФ НПО "Орион" представили доклады, в которых поделились результатами научной работы и решениями по многим актуальным вопросам", - отмечается в сообщении пресс-службы холдинга, поступившем в "Интерфакс".

По оценке генерального директора НПО "Орион" Евгения Чепурнова, сегодня наблюдается "стремительное развитие рынка фотоники".

"Оптические технологии помогают решать широкий спектр задач в таких областях, как энергетика, медицина и образование. Как ведущему российскому предприятию по развитию фотоэлектроники, для нас важно участие в "Фотонике-2019", где сосредоточены знания и опыт, которые можно интегрировать в текущие отечественные проекты и идеи для нового, более сильного будущего отрасли", - отметил Чепурнов, которого цитирует пресс-служба "Швабе"

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Страны
Россия
Компании
Швабе ОАО
Проекты
Медицина
Фотоника
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