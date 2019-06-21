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21.06.2019
ТАСС

Более 100 самолетов и вертолетов нанесли ракетно-бомбовый удар по учебным целям на юге РФ

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Су-34
Су-34.
Источник изображения: Минобороны РФ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июня. /ТАСС/. Авиация Южного военного округа нанесла массированный ракетно-бомбовый удар по учебным целям в ходе учений на четырех полигонах на юге России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы округа.

"Более 100 самолетов и вертолетов авиационных частей 4-й армии ВВС и ПВО нанесли ракетно-бомбовый удар по целям, расположенным на четырех авиационных полигонах в Крыму и на Кубани", - говорится в сообщении окружной пресс-службы.

По плану командно-штабных учений с практическим применением авиации и средств ПВО в ответно-встречном авиационном ударе были задействованы истребители Су-30СМ, Су-27СМ3, бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25СМ и вертолеты армейской авиации Ми-28Н, Ка-52, Ми-35 и Ми-8АМТШ.

Ранее личным составом авиационных частей, дислоцированных в Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, был отработан вывод авиации с аэродромов базирования из-под удара с выполнением боевой задачи по отражению ракетных ударов и передислокацией на оперативные аэродромы.

В настоящее время боевые самолеты и вертолеты возвращены на аэродромы постоянного базирования после успешного выполнения учебно-боевых задач.

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