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20.06.2019
Интерфакс-АВН

В Кремле придают важное значение встрече Патрушева с коллегами из США и Израиля - Песков

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Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС - В Кремле считают очень важной предстоящую встречу секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, его израильского коллеги Меира Бен-Шаббата и помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это очень важный контакт, предстоит очень важный обмен мнениями по ситуации в регионе, это и ближневосточное урегулирование, и процесс урегулирования в Сирии, и другие вопросы, которые стороны считают необходимым обсудить", - сказал Песков.

В ходе общения с журналистами в среду ему напомнили, что ранее в рамках визита в Россию премьер Израиля Биньямин Нетаньяху привез карту Сирии, на которой были "отмечены позиции иранских сил" в этой стране. В связи с этим пресс-секретаря спросили, что тогда предлагал Израиль в отношении Сирии и будет ли это предложение снова обсуждаться в ходе предстоящих переговоров Патрушев-Болтон-Шаббат.

"Спрашивайте в Израиле", - сказал Песков.

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Продукция
Аббат
Персоны
Патрушев Николай
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