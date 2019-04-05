Войти
05.04.2019
Интерфакс-АВН

Патрушев обсудил с председателем Совета нацбезопасности Израиля ситуацию в Сирии

433
0
0
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Москва. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности РФ встретился в Москве со своим израильским коллегой Меир Бен-Шаббатом, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе Совбеза.

"Николай Патрушев и Меир Бен-Шаббат обменялись мнениями по ряду тем российско-израильского взаимодействия в сфере безопасности, а также обсудили ситуацию в Сирии", - сообщили в пресс-службе.

Израильские ВВС регулярно наносят удары по территории Сирии. Согласно официальной позиции Тель-Авива, удары наносятся по проиранским формированиям, которые являются союзниками сирийской правительственной армии.

Удары, в частности, наносились 20 и 21 января. Их целями, по данным Национального центра управления обороной РФ, стал аэропорт Дамаска. По заявлению российских военных, ПВО Сирии уничтожили в ходе ударов более 30 израильских крылатых ракет и управляемых авиабомб.

Минобороны РФ сообщало, что между российской авиабазой "Хмеймим" в Сирии и командным центром ВВС Израиля работает прямой канал связи для предотвращения опасных инцидентов.

Тем не менее в ходе отражения израильского авианалета вечером 17 сентября 2018 года над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. Они погибли.

Минобороны РФ возложило вину за крушение российского самолета на ВВС Израиля. Действия израильских летчиков, которые подставили Ил-20 под удар сирийских ПВО, в Минобороны РФ назвали преступной халатностью. Израиль отверг обвинения.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
Продукция
Аббат
С-200
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Патрушев Николай
Похожие новости
22.10.2018
Поставленные Сирии С-300 унифицируют с иранскими
17.10.2018
F-35 в сирийской ловушке
15.10.2018
Ил-20М: трагедия, которую никто не ждал
16.05.2018
Война куполов и панцирей
01.03.2016
Последний рынок
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.04 14:46
  • 79
Су-57 оказался не нужен Китаю
  • 05.04 14:42
  • 2
DeepStrike будет гиперзвуковым
  • 05.04 14:20
  • 1
От автора статьи о российском спецназе со "сверхспособностями" потребовали объяснений
  • 05.04 14:19
  • 15
Венесуэле не нужны ни российские военные, ни Мадуро - Помпео
  • 05.04 14:15
  • 5
The Drive (США): решение Вашингтона об отказе от поставок Ф-35 в Турцию может дать России шанс начать экспорт ее Су-57
  • 05.04 14:14
  • 1
Второй тур президентских выборов минобороны Украины намерено открыть ракетным залпом
  • 05.04 14:05
  • 3
Виновный в аварии "Адмирала Эссена" расплатится месячным довольствием
  • 05.04 13:11
  • 1
Российские "Рапторы" лишат американских двигателей
  • 05.04 13:11
  • 5
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 05.04 13:01
  • 1
Счетная палата проверит расходование средств, выделенных на развитие космодрома Байконур
  • 05.04 12:59
  • 15
Две пули в одну точку?
  • 05.04 12:36
  • 5
Из устаревшего Ил-76 сделали самолет нового поколения
  • 05.04 12:34
  • 2
Япония отреагировала на уведомление о проведении ВС РФ стрельб на Курилах
  • 05.04 12:30
  • 1
Генсек НАТО указал на стремление альянса к улучшению отношений с Россией
  • 05.04 12:25
  • 1
В Сети обсуждают слова польского генерала о готовности США остановить "Красную армию"