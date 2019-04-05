Патрушев обсудил с председателем Совета нацбезопасности Израиля ситуацию в Сирии

Москва. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности РФ встретился в Москве со своим израильским коллегой Меир Бен-Шаббатом, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе Совбеза.

"Николай Патрушев и Меир Бен-Шаббат обменялись мнениями по ряду тем российско-израильского взаимодействия в сфере безопасности, а также обсудили ситуацию в Сирии", - сообщили в пресс-службе.

Израильские ВВС регулярно наносят удары по территории Сирии. Согласно официальной позиции Тель-Авива, удары наносятся по проиранским формированиям, которые являются союзниками сирийской правительственной армии.

Удары, в частности, наносились 20 и 21 января. Их целями, по данным Национального центра управления обороной РФ, стал аэропорт Дамаска. По заявлению российских военных, ПВО Сирии уничтожили в ходе ударов более 30 израильских крылатых ракет и управляемых авиабомб.

Минобороны РФ сообщало, что между российской авиабазой "Хмеймим" в Сирии и командным центром ВВС Израиля работает прямой канал связи для предотвращения опасных инцидентов.

Тем не менее в ходе отражения израильского авианалета вечером 17 сентября 2018 года над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. Они погибли.

Минобороны РФ возложило вину за крушение российского самолета на ВВС Израиля. Действия израильских летчиков, которые подставили Ил-20 под удар сирийских ПВО, в Минобороны РФ назвали преступной халатностью. Израиль отверг обвинения.