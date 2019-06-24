Николай Патрушев подвел итоги форума по безопасности

Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, объединила страны, которые практически не общаются в двустороннем формате. Об этом в четверг заявил журналистам секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, подводя итоги десятого международного форума, в котором участвовали представители 119 государств.

"Особенность нашей конференции состоит и в том, что в Уфу приехали в том числе представители государств с диаметрально противоположными взглядами на решение тех или иных проблем и даже страны, которые между собой на двустороннем уровне практически не общаются, а здесь же находят возможность для диалога", - заявил Патрушев. Он отметил, что после 2014 года представители США перестали приезжать на встречу. В этот раз на форуме официально присутствовал директор аппарата совета нацбезопасности США. Также приехали и представители 18 европейских стран. По словам секретаря СБ РФ, они тоже активно работали. При этом сам Патрушев и его заместители провели за три дня на полях форума несколько десятков двусторонних и многосторонних встреч. "Мне пришлось общаться с широким кругом, они исключительно высоко оценили теплоту и радушие жителей т, что это образцовое мероприятие", - поблагодарил уфимцев Патрушев.

Что касается практических итогов конференции, то, по данным аппарата Совбеза, все участники с интересом выслушали предложение России о заключении универсальных договоренностей, направленных на предотвращение конфликтов в информационном пространстве с простыми, четкими и всеобъемлющими правилами. По мнению секретаря СБ РФ, особую опасность представляет поведение отдельных государств, которые ставят себя вне многосторонних договоренностей, добиваются права единолично определять и наказывать якобы виновных в кибератаках.

Россия предложила всем странам заключить универсальные договоры о безопасности в Сети

Рассказал Николай Патрушев и о предстоящей через несколько дней встрече в Иерусалиме с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и главой Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом. Основной темой встречи между представителями России, США и Израиля в Иерусалиме будет сирийское урегулирование. При этом российская сторона намерена озвучить на переговорах и позицию Тегерана. По словам Патрушева, у Москвы и Тегерана дружеские отношения, поэтому российская сторона будет учитывать и доводить заинтересованность Ирана до израильтян и американцев. Патрушев напомнил, что Иран присутствует в Сирии по официальному приглашению законного руководства страны и достиг определенных успехов в противодействии терроризму на ее территории.

Иван Егоров