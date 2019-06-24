Войти
24.06.2019
Российская газета

Николай Патрушев подвел итоги форума по безопасности

414
0
0
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, объединила страны, которые практически не общаются в двустороннем формате. Об этом в четверг заявил журналистам секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, подводя итоги десятого международного форума, в котором участвовали представители 119 государств.

"Особенность нашей конференции состоит и в том, что в Уфу приехали в том числе представители государств с диаметрально противоположными взглядами на решение тех или иных проблем и даже страны, которые между собой на двустороннем уровне практически не общаются, а здесь же находят возможность для диалога", - заявил Патрушев. Он отметил, что после 2014 года представители США перестали приезжать на встречу. В этот раз на форуме официально присутствовал директор аппарата совета нацбезопасности США. Также приехали и представители 18 европейских стран. По словам секретаря СБ РФ, они тоже активно работали. При этом сам Патрушев и его заместители провели за три дня на полях форума несколько десятков двусторонних и многосторонних встреч. "Мне пришлось общаться с широким кругом, они исключительно высоко оценили теплоту и радушие жителей т, что это образцовое мероприятие", - поблагодарил уфимцев Патрушев.

Что касается практических итогов конференции, то, по данным аппарата Совбеза, все участники с интересом выслушали предложение России о заключении универсальных договоренностей, направленных на предотвращение конфликтов в информационном пространстве с простыми, четкими и всеобъемлющими правилами. По мнению секретаря СБ РФ, особую опасность представляет поведение отдельных государств, которые ставят себя вне многосторонних договоренностей, добиваются права единолично определять и наказывать якобы виновных в кибератаках.

Россия предложила всем странам заключить универсальные договоры о безопасности в Сети

Рассказал Николай Патрушев и о предстоящей через несколько дней встрече в Иерусалиме с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и главой Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом. Основной темой встречи между представителями России, США и Израиля в Иерусалиме будет сирийское урегулирование. При этом российская сторона намерена озвучить на переговорах и позицию Тегерана. По словам Патрушева, у Москвы и Тегерана дружеские отношения, поэтому российская сторона будет учитывать и доводить заинтересованность Ирана до израильтян и американцев. Патрушев напомнил, что Иран присутствует в Сирии по официальному приглашению законного руководства страны и достиг определенных успехов в противодействии терроризму на ее территории.


Иван Егоров

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
США
Продукция
Аббат
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
ИТ
Похожие новости
24.06.2019
Патрушев и Болтон начинают исторические переговоры
21.06.2019
Москве – Сирия, Вашингтону – Иран?
20.06.2019
В Кремле придают важное значение встрече Патрушева с коллегами из США и Израиля - Песков
26.10.2015
Сирия экзаменует армию России
24.08.2007
Траекторией Путина. Корреспондент "Известий" повторил полет президента
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.06 13:20
  • 38
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 24.06 13:16
  • 4
Электромобили оказались экологичнее дизеля даже с учетом «грязного» электричества
  • 24.06 12:34
  • 6
Появились первые кадры применения ракеты повышенной мощи и дальности для ударного вертолёта Ми-28НМ
  • 24.06 11:38
  • 16
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 24.06 11:38
  • 2
Минобороны объявило тендер на утилизацию несколько эсминцев и подлодок
  • 24.06 11:25
  • 56
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 24.06 11:12
  • 1
Не наша война: что делать России при конфликте США и Ирана
  • 24.06 10:23
  • 17
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 24.06 09:19
  • 1
NZZ (Швейцария): через какие очки нужно смотреть на Россию?
  • 24.06 09:15
  • 3
Почему буксует создание отечественного среднего транспортного самолета
  • 24.06 07:34
  • 1
Пролетел над авианосцем: Испания испугалась маневра Су-24
  • 24.06 07:12
  • 2
Васильева не согласна, что школа военизируется из-за "Юнармии"
  • 24.06 01:55
  • 7
"Ми" из будущего: "Ночной суперохотник" успешно испытан в Сирии
  • 24.06 01:19
  • 1
Филиппины получили два противолодочных вертолета AW159
  • 24.06 00:23
  • 1
Индонезия стала стартовым заказчиком самолетов-амфибий CL-515