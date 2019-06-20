В Париже показали будущих конкурентов F-35

Следующее десятилетие может стать богатым на новые стелс-истребители. 17 июня на Парижском авиасалоне компании Dassault Aviation и Airbus SE презентовали макет перспективного самолёта FCAS, а TAI раскрыло внешний облик TF-X.

Future Air Combat System (FCAS) — масштабная программа по разработке передового авиационного комплекса, основу которого составляет истребитель. На 53-м Парижском авиасалоне в Ле-Бурже Франция, Германия и позже присоединившаяся к программе Испания официально представили полноразмерный макет перспективного самолёта. Контракт на первую фазу разработки страны планируют подписать уже до конца года.

Макет истребителя FCAS. Источник изображения: defence-blog.com

Турцию в Ле-Бурже представила компания Turkish Aerospace Industries (TAI), которая также привезла полноразмерный макет перспективного истребителя. TF-X может стать альтернативой для Турции в случае её исключения из программы Joint Strike Fighter.

Макет истребителя TF-X. Источник изображения: defenseworld.net

Учитывая, что программы FCAS и TF-X находятся на начальных этапах, информации о характеристиках и возможностях перспективных самолётов ещё нет. На международном рынке этим перспективным самолётам придётся конкурировать с британским проектом Tempest, южнокорейским KF-X, российским Су-57, а также многочисленными разработками китайских авиастроителей.