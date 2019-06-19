"Радар ммс" продемонстрирует на форуме "Армия-2019" уникальный пилотажный стенд и поисково-прицельный комплекс "Касатка"

Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Новые разработки в области радиолокационных систем, комплексов авиационного базирования, беспилотных летательных аппаратов и другую инновационную продукцию представит НПП "Радар ммс" на V Международном форуме "Армия-2019", сообщает пресс-служба компании.

"Объектом пристального внимания участников и гостей форума станет усовершенствованный пилотажный стенд - комплексное решение, объединяющее в себе несколько систем: систему обеспечения активной безопасности судовождения и полета посредством радиолокационной съемки земной и водной поверхностей, обнаружения воздушных, наземных и надводных объектов, определения рельефа в условиях плохой видимости и т.п.", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

По информации пресс-службы, пилотажный стенд снабжен системой индикации, отображающей результаты радиолокационной съемки. Высокоскоростным судном управляет электронная цифровая система с учетом показателей многочисленных датчиков. Данная система не имеет аналогов в России, она позволяет смоделировать любые отказы и нештатные ситуации, что на этапе разработки судна/летательного аппарата минимизирует возможные ошибки в проектировании и позволит усовершенствовать подготовку летного состава.

Кроме того, на форуме "Армия-2019" будет показан уникальный поисково-прицельный комплекс "Касатка", включающий в себя радиолокационные системы, магнитометрическую систему, оптико-электронную систему, радиогидроакустическую систему и другие необходимые для точного мониторинга системы, интеграцию данных с которых осуществляет информационно-управляющая система на базе современной вычислительной платформы.

"Открытая архитектура, модульное исполнение, различные конфигурации под определенные задачи и типы авиационных носителей делают ППК "Касатка" универсальным для подводного и надводного обнаружения, экологического мониторинга, проведения поисково-спасательных работ, обеспечения безопасности морской экономической зоны и других стратегических задач", отмечается в сообщении.

Традиционно на стенде НПП "Радар ммс" будут представлены беспилотные авиационные системы - беспилотное воздушное судно вертолетного типа (БВС ВТ) "Бриз" с системой автоматического управления движением собственной разработки и БВС ВТ 500, тяжеловес беспилотной авиации, способный нести до 150 кг полезной нагрузки на высоте до 3500 метров.

"Обновится стенд НПП "Радар ммс" новой системой усиления голоса "Крик", способной передавать сигнал громкостью до 140 Дб, а также роботизированным спасательным комплексом "Аврора", впервые представленным в рамках форума", - информирует пресс-служба.