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19.06.2019
Интерфакс-АВН

Глава СВР видит дестабилизирующие последствия в решении США отправить 1 тыс. военных на Ближний Восток

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Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин.
Источник изображения: Сергей НарышкинФото с сайта Госдумы РФ

Уфа. 18 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Усиление военного контингента США на Ближнем Востоке негативно скажется на обстановке в этом регионе, заявил "Интерфаксу" во вторник глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

"Плохо. Отрицательно. Думаю, что это не послужит делу стабилизации абсолютно обстановки в довольно сложном и взрывоопасной регионе", - заявил Нарышкин, отвечая на вопрос об отношении Москвы к планам Вашингтона.

Американское военное командование перебросит дополнительно около 1 тыс. военнослужащих на Ближний Восток, однако не хочет конфликта с Ираном, заявил во вторник и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан. В США заявили, что это делается в оборонительных целях в связи с угрозами, исходящими от Ирана.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
США
Персоны
Нарышкин Сергей
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