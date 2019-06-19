Глава СВР видит дестабилизирующие последствия в решении США отправить 1 тыс. военных на Ближний Восток

Уфа. 18 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Усиление военного контингента США на Ближнем Востоке негативно скажется на обстановке в этом регионе, заявил "Интерфаксу" во вторник глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

"Плохо. Отрицательно. Думаю, что это не послужит делу стабилизации абсолютно обстановки в довольно сложном и взрывоопасной регионе", - заявил Нарышкин, отвечая на вопрос об отношении Москвы к планам Вашингтона.

Американское военное командование перебросит дополнительно около 1 тыс. военнослужащих на Ближний Восток, однако не хочет конфликта с Ираном, заявил во вторник и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан. В США заявили, что это делается в оборонительных целях в связи с угрозами, исходящими от Ирана.