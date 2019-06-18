ВМС Индии обнаружили дефекты на новой подводной лодке Khanderi типа Sсorpene

К моменту ввода в строй ВМС Индии головной подводной лодки типа Scorpene S 50 Kalvari 14 декабря 2017 года, работы в рамках проекта 75 (индийское обозначение французского проекта Scorpene), включающие в себя постройку шести подводных лодок индийским государственным судостроительным предприятием Mazagon Dock Limited (MDL) в Мумбае, уже отставали от графика на пять лет. Сегодня, когда ВМС Индии сообщают о многочисленных проблемах со второй подводной лодкой данного типа S 51 Khanderi (заводской номер 11876), реализация проекта задерживается еще на год. ВМС страны отказываются вводить Khanderi в строй до тех пор, пока все ее дефекты и недостатки не будут полностью устранены, пишет Аджай Шукла (Ajai Shukla) в статье для индийской газеты "Business Standard".

Вторая завершенная строительством для ВМС Индии дизель-электрическая подводная лодка типа Scorpene S 51 Khanderi на ходовых испытаниях (c) ВМС Индии

Министерство обороны Индии полностью поддержало требование ВМС к MDL и его технологическому партнеру, французскому объединению Naval Group, поставить полностью пригодную к плаванию, боеспособную подводную лодку. "Ответственность за поставку полностью функциональной подводной лодки лежит на Naval Group. Если мы примем лодку с недостатками, ответственность ляжет на нас", - отметил высокопоставленный адмирал индийского флота.

Наиболее серьезной проблемой Khanderi, которую ВМС обнаружили в ходе морских испытаний, стал чрезмерный уровень шумов, издаваемых двигателями и гребными винтами, - "убийственный" недостаток для подводной лодки.

Эффективность подводной лодки в бою и ее выживание зависят от того, останется ли она незамеченной. Гидроакустические станции противника, установленные на боевых кораблях и подводных лодках, находятся в постоянном поиске посторонних звуков. Обнаруженная подводная лодка - это легкая мишень для глубинных бомб или торпед.

Шумы, издаваемые Khanderi, не единственная ее проблема. ВМС Индии указали на 35 других дефектов и потребовали их устранения до ввода подводной лодки в строй. Эти проблемы не могут быть решены оперативно, поскольку 29 из них требуют проведения дополнительных испытаний при абсолютно спокойном море (Sea State - 1 в профессиональной терминологии). С учетом надвигающихся муссонов, ожидать спокойного состояния моря до сентября не приходится.

Еще четыре из указанных проблем требуют нахождения подводной лодки в доке. Это идет в разрез с действующим графиком докования, утвержденным верфями и включающим в себя множество других военных кораблей.

Между тем, третья индийская подводная лодка типа Scorpene S 52 Karanj только что начала проходить испытания. Пока неясно, будет ли в ней обнаружено такое же количество проблем. ВМС Индии и MDL отказались комментировать данный вопрос, однако они не стали отрицать наличие многочисленных дефектов на Khanderi.

Задержка Khanderi еще в большей степени усугубляет положение ВМС Индии, имеющих сейчас в своем составе 14 неатомных подводных лодок, при потребности в 24 единицы.

В последние годы и атомные подводные лодки ВМС Индии, - S 73 Arihant индийской постройки и арендованная у России Chakra, - вышли из строя на длительный период восстановления после аварий.

Проект 75 был запущен в 2005 году, когда ВМС Индии подписали контракт на строительство шести неатомных подводных лодок с использованием технологий производства, переданных франко-испанским консорциумом Armaris. Все шесть подлодок типа Scorpene изначально должны были быть поставлены в период с 2012 по 2015 годы, одна теперь поставка шестой запланирована на 2022 год.

Armaris тем временем был поглощен французским судостроительным объединением DCNS, которое, в свою очередь, в 2017 году получило новое название - Naval Group.

Помимо Kalvari, в число 14 неатомных подводных лодок ВМС Индии входят четыре лодки германского проекта 209/1500 и девять российского проекта 877ЭКМ.

В дополнение к еще пяти подводным лодкам типа Scorpene индийской компанией в партнерстве с иностранным производителей планируется построить шесть неатомных подводных лодок в рамках проекта 75I. Соответствующий тендер пока объявлен не был.