Американцы небезопасно посадили КС-46 на Парижском авиашоу

В последнее время американская корпорация Boeing испытывает серьезные трудности. Главное внимание СМИ и общественности приковано к лайнеру 737 MAX 8, катастрофы которого нанесли колоссальный репутационный и коммерческий урон компании. При этом в стороне осталась неблаговидная история с моделью КС-46, который закупается ВВС страны в качестве топливозаправщика.

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Производство данных авиатанкеров в условиях крупной оборонной заявки на них останавливалось уже дважды. Причиной стало обнаружение военными мусора и посторонних предметов (главным образом, инструмента) в закрытых отсеках самолетов.

Это не приемлемо: столкнуться с ним [мусором] на новом самолете, который мы только что купили

- заявил в этой связи Уилл Ропер, помощник министра ВВС по вопросам закупок.

Наши клиенты заслуживают лучшего. Я лично извинилась перед нашими клиентами. Этого больше не повторится. У нас были ошибки. Мы справились с ними

- заявила Линн Карет, генеральный директор Boeing Defense, Space and Security, во время брифинга на Парижском авиасалоне в понедельник.

На этом фоне обращает на себя внимание небезопасное (или вполне "агрессивное") появление КС-46 на обозначенной выставке. Танкер вышел на короткую посадку, пролетел над центральной линией взлетно-посадочной полосы с определённым наклоном, прежде чем перестроиться, и "плюхнулся" на ВПП с глухим стуком, с немного "подпрыгивающими" крыльями от столь резкого приземления и торможения. За этим последовал короткий посадочный крен.