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18.06.2019
ТАСС

Роскосмос не будет участвовать в форуме "Армия-2019"

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Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Госкорпорация до этого участвовала во всех подобных военно-технических форумах

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Роскосмос не будет участвовать в Международном военно-техническом форуме "Армия-2019", говорится в документе организаторов выставки, имеющемся в распоряжении ТАСС. Ранее госкорпорация участвовала во всех военно-технических форумах "Армия".

Согласно перечню предприятий, участвующих в форуме, ракетно-космическая отрасль будет представлена только Центром им. М. В. Хруничева (предприятие-изготовитель ракет-носителей "Протон-М" и "Ангара"), у которого будет свой стенд.

ТАСС пока не удалось получить официальный комментарий Роскосмоса.

В Центре Хруничева подтвердили ТАСС свое участие в выставке. "В период работы Международного военно-технический форума "Армия-2019" продукция ГКНПЦ им. М. В. Хруничева будет представлена на отдельном стенде", - сообщили в пресс-службе предприятия.

Посетители форума смогут увидеть на стенде Центра Хруничева макеты ракет-носителей тяжелого класса "Протон-М", "Ангара-А5" и "Ангара-А5В", ракетных двигателей, разгонных блоков "Бриз-М" и КВТК и другую продукцию предприятия.

Форум "Армия-2019" будет проходить с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1500 предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Бриз-М
КВТК
Протон-(К)М
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Проекты
АРМИ-20XX
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