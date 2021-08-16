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ТАСС

Предприятие Роскосмоса покажет на форуме "Армия" плазмотрон и самозалечивающийся материал

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Павильон «Роскосмоса» станет одним из самых информативно насыщенных на выставке. Фото агентства «Москва»
Павильон «Роскосмоса» станет одним из самых информативно насыщенных на выставке. Фото агентства «Москва».

Также в экспозиции Роскосмоса можно будет увидеть макеты стартового комплекса для ракеты-носителя "Ангара"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Исследовательский центр им. М. В. Келдыша (входит в Роскосмос) покажет на форуме "Армия-2021" макет плазмотрона "Звезда", натурные образцы плазмотрона "РГ-100", многослойных композиционных материалов с эффектом самозалечивания и другие экспонаты. Об этом говорится в материалах, размещенных на сайте госзакупок.

В свою очередь Центр им. М. В. Хруничева (входит в Роскосмос) покажет макеты ракет-носителей "Протон-М", "Ангара-1.2", "Ангара-А5", "Ангара-А5П", "Рокот-М", разгонных блоков КВТК и "Бриз-М". А головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш представит макеты многоразовой крылатой ступени ракеты легкого класса "Крыло-СВ" и оптико-электронного средства наблюдения околоземного космического пространства.

Также в экспозиции Роскосмоса можно будет увидеть макеты стартового комплекса для ракеты-носителя "Ангара" на космодроме Восточный (АО "ЦЭНКИ"), МКС, многоцелевого лабораторного модуля "Наука", перспективного корабля "Орел" (все три - Ракетно-космическая корпорация "Энергия").

Международный военно-технический форум "Армия-2021" пройдет на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот", а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино с 22 по 28 августа.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Бриз-М
КВТК
Протон-(К)М
Рокот
Компании
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Роскосмос
Центр Келдыша
ЦНИИмаш
Энергия РКК
Проекты
АРМИ-20XX
Восточный Космодром
МКС
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