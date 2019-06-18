Новейший вертолет Ми-28НМ успешно испытан в Сирии

Испытания новейшего боевого вертолета Ми-28НМ завершены, сообщила газета "Известия" со ссылкой на Министерство обороны РФ.

По данным издания, в начале 2019 года боевая машина была успешно обкатана в условиях горной и пустынной местности в Сирийской Арабской Республике и теперь может поступать в войска. К 2028 году в ВКС на вооружение должно быть взято 100 Ми-28НМ.

Как сообщают "Известия", "Ночной суперохотник" — ударный боевой вертолет, способный поражать цели в любых погодных условиях и днем и ночью. Он конструктивно отличается от своего прототипа Ми-28Н.

Главная новинка Ми-28НМ — это надвтулочная радиолокационная станция Н025Э, которую прежде устанавливали только на экспортные модели. Антенно-приемно-передающая часть РЛС располагается над несущим винтом вертолета. Со стороны она выглядит как шар — это специальный обтекатель из радиопроницаемого материала. Такое расположение радара дает круговой обзор, а также позволяет получать радиолокационное изображение местности, прячась в неровностях рельефа за искусственными и естественными препятствиями при этом оставаясь невидимым для противника. На поле боя РЛС позволяет эффективно действовать из засады, первым нанося неожиданные удары по противнику.

Радар действует в нескольких радиочастотных диапазонах и обрабатывает информацию по многим каналам одновременно. За счет этого улучшена точность измерения координат целей и параметров препятствий, а также увеличено количество одновременно сопровождаемых целей по сравнению с РЛС, установленной на Ми-24Н.

Пилоты в новом вертолете располагаются тандемом, а сама машина имеет двойное управление, что повышает ее выживаемость в боевых условиях: в случае необходимости раненого пилота может тут же заменить его напарник.

"Ночной суперохотник" получил двигатель ВК-2500П-01/ПС, промышленное производство которого было налажено на заводе "Климов". В частности, на нем установлена новая современная электронная система автоматического управления, регулирующая параметры работы двигателя в полете. Новые конструктивные решения гарантируют надежную эксплуатацию в районах не только с умеренным климатом, но и в пустынных местностях с высокой температурой, а также в условиях высокогорья, как, например, в Сирии.

В боевом арсенале Ми-28НМ — противотанковые управляемые ракеты, а также 30 мм автоматическая пушка. Он может использовать дальнобойную ракету "Атака", которая предназначена для поражения бронетехники, живой силы, долговременных огневых точек, объектов ПВО и вертолетов. "Атака" способна пробить броню толщиной почти в метр, спрятанной за динамической защитой. Такие характеристики позволят эффективно бороться с основными танками вероятного противника.

На вертолет может быть установлена лазерная станция подавления, которая обеспечивает защиту "Ночного охотника" от ракет.