Кто и как перевозит российских бойцов в тыл противника

Боевые вертолеты становятся не только средствами доставки, но и огневой поддержки. Фото со страницы Министерства обороны РФ в «ВКонтакте».

Спецназу повысят мобильность

19 мая в Подмосковье, в районе города Клин, разбился вертолет Ми-8АМТШ Воздушно-космических сил России. По предварительной версии винтокрылая машина упала на берег реки из-за отказа двигателя. К сожалению, экипаж машины – два летчика и борттехник – погибли. Хотя Минобороны официально не указало информацию, какой воинской части принадлежал погибший вертолет, несколько средств массовой информации сообщило, что он входил в состав 344-го Центра боевого применения и переучивания личного состава (ЦБП и ПЛС).

344-й ЦБП и ПЛС – это настоящая кузница армейской авиации. Здесь пилоты вертолетов проходят обучение, переучиваются на новые виды техники, осваивают обновленные тактические приемы и методики применения авиационных средств поражения. Сам центр дислоцируется в городе Торжке, но одна его инструкторско-исследовательская эскадрилья базируется в подмосковном Клину. Действует она в интересах подготовки подразделения специального назначения и сил специальных операций.

Даже если просто посмотреть фото- и видеоматериалы, размещенные на официальном интернет-портале Минобороны России mil.ru, то станет понятно, насколько плотно «завязаны» российские разведчики и бойцы спецподразделений на вертолетную технику. Винтокрылые машины используются при заброске разведывательных групп в тыл вероятного противника, для огневой поддержки спецназовцев и их эвакуации, они оказывают помощь во время штурмов. Более того, за последние годы российские «спецы» освоили новую методику десантирования, когда на вертолетах перебрасывают не только личный состав, но и технику, например, боевые машины и квадроциклы.

В военно-воздушных силах многих стран есть отдельные авиационные подразделения, которые действуют в интересах сил специальных операций, так называемый «вертолетный спецназ». Мировые лидеры авиастроения – компании Sikorsky, Boeing, Airbus, AugustaWestland и ряд других предлагают модели винтокрылых машин, специально модифицированных под нужды спецназа. В частности, это EC-725 Caracal, E-101 Caesar, варианты H-60 и Chinook.

А вот про российский «авиационный спецназ» практически ничего неизвестно. Поэтому попробуем разобраться, как организована воздушная поддержка спецназа и сил специальных операций ВС РФ.

Немного истории

Первыми «вертолетный спецназ» сформировали вооруженные силы США еще в начале 1980-х годов. В рамках операции по освобождению заложников, захваченных в американском посольстве в Тегеране, была создана специальная «тактическая группа-160» Task Force-160. Ее специально доработанные вертолеты должны были перевозить американский спецназ и поддерживать его непосредственно во время штурма объектов в столице Ирана. Операция по освобождению заложников не состоялась, но TF-160 не расформировали. Сначала «тактическая группа» стала батальоном, а потом авиационным полком специальных операций. Сейчас вертолеты АН/МН-6, МН-60 и МН-47 160-го полка поддерживают американские силы специальных операций по всему миру.

В вооруженных силах Франции спецназ поддерживает 4-й вертолетный полк. В его авиапарке вертолеты ЕС-725, SA-330 и SA-341. А вот итальянский «вертолетный спецназ» — это целых два полка, 3-й «Aldebaran» относится к Сухопутным войскам и 9-й «Francesco Baracca», входящий в состав ВВС. Свой «вертолетный спецназ» есть даже у вооруженных сил Азербайджана. В их состав входит 1-я авиационная эскадрилья SkyWolf. На ее вооружении стоят Ми-24G SuperHind и Ми-35М.

В советской армейской авиации, хоть и недолго, «вертолетный спецназ» был. Речь идет о 205-й и 239-й отдельных вертолетных эскадрильях (овэ). Они были сформированы в 1985 году и отправлены в Афганистан. 239-я овэ была закреплена за 15-й бригадой специального назначения, а 205-я – за 22-й. На вооружении каждой эскадрильи было 32 вертолета, по 16 Ми-24 и Ми-8. После завершения афганской войны обе вертолетные эскадрильи были расформированы.

Мы идем своим путем

А вот сейчас в российских Вооруженных силах отдельных «спецназовских эскадрилий» нет. Есть только одна упомянутая выше инструкторско-исследовательская эскадрилья специального назначения, которая входит в состав 344-го ЦБП и ПЛС армейской авиации. Но у нее немного другая задача. Летчики эскадрильи обучают экипажи вертолетов полков и бригад армейской авиации взаимодействовать со спецназом и силами специальных операций. Также на базе этой воинской части проводятся апробирование новой техники и тактических приемов.

Как ранее рассказал в своем интервью командир инструкторско-исследовательской эскадрильи подполковник Владимир Залитов, практически все пилоты армейской авиации умеют летать в приборах ночного видения, а также в сложных метеоусловиях. Но этого недостаточно для того, чтобы эффективно поддерживать спецназовцев. Поэтому-то летный состав армейской авиации проходит специальную подготовку на базе его эскадрильи.

Еще в 2016 году было объявлено, что в каждом военном округе появятся специальные вертолетные эскадрильи, которые займутся переброской бойцов спецназа в тыл врага, их огневой поддержкой и эвакуацией. Но это не будут вновь сформированные воинские части. Речь идет о штатных эскадрильях полков и бригад армейской авиации. Личный состав этих воинских частей получит специальную подготовку на базе инструкторско-исследовательской эскадрильи 344-го ЦБП и ПЛС, чтобы помимо основных задач они могли взаимодействовать со спецназовцами и «ссошниками».

Как это работает?

Какую же подготовку нужно получить штатным экипажам вертолетов, чтобы иметь допуск к работе с подразделениями специального назначения и сил специальных операций? Официально Минобороны РФ не раскрывает подробностей о деятельности и подготовке всех частей и подразделений с приставкой «специального назначения» и «специальных операций». Поэтому можно только строить предположения о программе боевой подготовки пилотов-спеназовцев.

Скорее всего ее основная часть – это выполнение полетов на предельно малых высотах в сложных метеоусловиях, а также в ночное время. Примечательно, что 19 мая, когда разбился Ми-8АМТШ инструкторско-исследовательской эскадрильи, погода в Подмосковье как раз была достаточно сложной – дул сильный ветер, а местами выпадали осадки.

Помимо пилотажных навыков и допусков по «погодному минимуму» будущие вертолетчики-спецназовцы осваивают еще и специальные тактические приемы. Ранее в своем интервью подполковник Владимир Залитов говорил, что пилоты должны уметь скрытно выйти в заданный район. «По специальным средствам, не видимым глазу человека» найти группу спецназовцев и эвакуировать ее или, получив от группы целеуказания, нанести точный удар по противнику.

Говоря простым языком, пилоты с помощью приборов ночного видения, а также бортовых оптико-электронных систем должны опознать группу спецназовцев, найти место для посадки и эвакуировать их (или наоборот – высадить). В случае необходимости вертолеты должны поддержать спецподразделения огнем. Поэтому вертолетчики учатся работать штатным вооружением ночью, в плохую погоду, в непосредственной близости от своих войск. Учитывая специфику работы спецподразделений, бой у которых длится считаные минуты, экипажам винтокрылых машин надо еще уметь мгновенно разобраться в тактической ситуации, опознать своих и чужих. И только потом начинать стрелять из пушек и пускать ракеты.

На чем в бой?

А на каких вертолетах летает российский «вертолетный спецназ»? В бой идет стандартная пара: Ми-35М и Ми-8, об этом в своем интервью также упоминает Владимир Залитов. Можно сказать, что это тактическое наследие еще советских 205-й и 239-й овэ. Штат обеих эскадрилий был даже специально «заточен» под работу именно пар Ми-24–Ми-8. Тактической единицей обеих эскадрилий был вертолетный отряд из двух смешанных звеньев. При этом в каждом звене были по две «восьмерки» и по две «двадцать четверки».

Но в настоящее время Ми-24 уже не отвечает современным требованиям, хотя не так давно началась модернизация этих машин. В частности, «крокодилы» будут дооборудованы под использование экипажем приборов ночного видения. Но все же для успешного выполнения задач в тылу противника ночью и в плохих метеоусловиях помимо ПНВ нужна полноценная оптико-электронная система с тепловизионным каналом, а также радар. Все это оборудование есть на борту Ми-35.

В то же время Ми-35М – не самый современный вертолет в авиационном парке Воздушно-космических сил России. В частности, Ми-28Н и Ка-52 имеют более продвинутые оптико-электронные системы и больший арсенал авиационных средств поражения на борту. Но в отличие от «тридцать пятого» «Ночной охотник» и «Аллигатор» не могут перевозить десант. Тогда как Ми-35М легко берет на борт 6–8 человек.

Первоначально Ми-35М был закуплен Минобороны по итогам войны с Грузией как экстренное пополнение парка армейской авиации. Но и позже, с принятием на вооружение и массовыми поставками в войска более современных Ми-28Н и Ка-52, от закупок Ми-35М ВКС России не отказались. Более того, по итогам операции в Сирии «тридцать пятые» проходят доработку. На них устанавливаются более современные оптико-электронные системы, а также системы бортовой самозащиты «Витебск».

В настоящее время в каждой бригаде армейской авиации по штату должно быть несколько Ми-35М. Они вместе с Ми-28Н включены в состав эскадрильи ударных вертолетов. Также эскадрильи Ми-35М есть в нескольких вертолетных полках, в частности в 487-м (Буденновск) и 39-м (Джанкой).

Если говорить о Ми-8, то скорее всего для поддержки спецназа используются не все типы вертолетов этого семейства. Как известно, радиолокаторы есть на борту только у винтокрылых машин модификаций Ми-8АМТШ и Ми-8МТВ-5. Но только АМТШ (часто их называют «Терминатор») закупаются Минобороны России с оптико-электронными станциями. На МТВ-5 из-за особенностей конструкции ОЭС установить не представляется возможным.

Если изучить фото с места катастрофы вертолета инструкторско-исследовательской эскадрильи, то можно как раз опознать Ми-8АМТШ. Об этом говорит характерная броня, закрывающая кабину пилотов, и оптико-электронная станция на правом борту. Также на фото хорошо виден «дельфиний» нос с радаром.

К работе со спецназовцами также активно привлекаются и Ми-26. Последние используются для высадки групп специального назначения, оснащенных багги, бронеавтомобилями и квадроциклами.

Отдельный и свой

Как мы видим, в отличие от военно-воздушных сил других стран мира у ВКС РФ пока нет специально модифицированных вертолетов для поддержки сил специальных операций. Но не исключено, что такая машина может появиться уже в ближайшее время. Еще в начале нынешнего года глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Ногинский заявил, что разработана новая версия вертолета специального назначения Ми-8АМТШ-ВН с усиленным вооружением.

Эпопея с появлением российского «спецназовского» вертолета длится с 2012 года. Тогда Минобороны сформировало первые требования для новой винтокрылой машины. Помимо оптико-электронной системы и радара каждый вертолет должен был нести целый арсенал на борту.

Вертолет, получивший индекс Ми-8АМТШ-ВН, был впервые представлен на авиасалоне МАКС в 2017 году. Главной его особенностью стали более мощные двигатели ВК-2500-03, полный электронный «фарш» и широкий спектр вооружений на борту (туда даже вошли авиабомбы). В январе нынешнего года стало известно, что «спецназовский» Ми начнет испытания уже осенью. В частности, будут проверены его характеристики и возможность применения бортового вооружения.

По сравнению с вариантом 2017 года обновленный Ми-8АМТШ-ВН серьезно усилил свою огневую мощь. В частности, в его арсенал войдут сверхзвуковые управляемые ракеты «Атака», а также дальнобойные «Гермес». Тестировать «винтокрылого спецназовца», по сообщениям СМИ, будут в 344-м ЦБП и ПЛС, то есть на базе инструкторско-исследовательской эскадрильи.

Пока сложно сказать, готово ли Минобороны начать закупать новые машины и какой статус в войсках получит новинка. Не исключено, что на новые Ми-8АМТШ-ВН будет перевооружены одна-две эскадрильи. Использовать их будут для особо ответственных операций сил специальных операций с повышенным риском. Тогда как привычная пара Ми-35М и Ми-8АМТШ останется «рабочей лошадкой» российского вертолетного спецназа.

Российские спецподразделения сейчас имеют надежные крылья. Наши вертолетчики не так медийно раскручены, как пилоты американского 160-го полка, французские и итальянские летчики. Но их навыки и умения, а также авиационная техника ни в чем им не уступают, а местами даже превосходят.

Павел Иванов

Павел Дмитриевич Иванов - военный журналист.