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На Западе поразились мощи российских вертолетов Ми-28Н (Military Watch Magazine, США)

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Вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник»
Вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник».
Источник изображения: © РИА Новости Виталий Тимкив

MWM: российская армия задействовала вертолеты Ми-28Н на донецком направлении

Успешная атака вертолетов Ми-28Н на донецком направлении подтвердила их преимущества перед западной техникой, пишет MWM. Машина обладает непревзойденными лётными характеристиками и превосходит зарубежные вертолеты в огневой мощи, живучести и простоте обслуживания.

Девятого января появились сообщения, что российская армия задействовала ударные вертолеты Ми-28Н для уничтожения укрепленных пунктов ВСУ и нанесения ударов по живой силе противника на донецком направлении. Министерство обороны России заявило, что в ходе операции "все цели были уничтожены", однако не сообщило, сколько именно вертолетов было задействовано и какое вооружение применялось.

Бои на донецком направлении сейчас являются одними из самых интенсивных на театре военных действий СВО. 7 января украинские военные сообщили, что менее чем за сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих. Это подтверждает информацию, поступающую от все большего числа украинских источников, – информацию о чрезвычайно высоких показателях потерь, особенно среди недавно мобилизованных.

Острый дефицит ракет класса "земля-воздух" в ВСУ приводит к тому, что украинские передовые подразделения защищены крайне слабо, и позволяет России использовать ее ударные вертолеты и истребители для наращивания ее огромного превосходства в огневой мощи, применяя артиллерию и ракетное оружие класса "земля-земля" для усиления давления на передовые отряды украинцев.

За последние несколько месяцев способность ВСУ вести огонь по российским войскам существенно снизилась, потому что из-за острой нехватки боеприпасов украинским артиллерийским частям и даже элитным механизированным бригадам приходится резко снижать темпы их расходования – во много раз по сравнению с прежним уровнем. Ожидается, что прекращение американской военной помощи после доставки последней партии вооружений, прибывшей в конце декабря, еще больше усугубит ситуацию.

Ми-28 – одна из новейших моделей ударных вертолетов из тех, что в настоящее время используются во всем мире. Он является прямым преемником Ми-24, созданного на закате советской эпохи, который считается аналогом лучшего ударного вертолета НАТО AH-64 "Апач". Однако, пока США инвестировали в модернизацию "Апачей", вместо того чтобы разрабатывать новый класс ударных вертолетов, Россия вкладывала значительные средства в разработку и Ми-28, и Ка-52 – совершенно новых вертолетов XXI века, которые имеют явные преимущества перед своими зарубежными конкурентами.

Вертолет Ми-28 может нести до 16 противотанковых ракет или 80 80-миллиметровых ракет и обладает непревзойденными летными характеристиками, включая его знаменитую способность летать задом наперед. Кроме того, эти российские вертолеты обладают огромным преимуществом перед "Апачами" с точки зрения огневой мощи, живучести и простоты обслуживания. Было замечено, что на Украине Ми-28 в основном запускают 80-миллиметровые и 122-миллиметровые ракеты, а также противотанковые управляемые ракеты 9М120 "Атака" и ЛМУР (легкая многоцелевая управляемая ракета). Впервые ЛМУР были применены в январе 2023 года. Их дальность поражения составляет 15 километров, и они оснащены инерциальными, спутниковыми и оптическими системами наведения, что обеспечивает высокую степень точности ударов.

Новейший вариант этого лучшего ударного вертолета российских вооруженных сил – Ми-28НМ – был впервые испытан в боевых условиях в ходе противоповстанческих операций в Сирии в 2016 году. Считается, что высокие показатели, которые Ми-28НМ продемонстрировал на том театре военных действий, стали одним из важнейших факторов, повлиявших на решение Министерства обороны России подписать контракты на поставку еще 98 вертолетов Ми-28НМ до конца 2027 года.

Новейший вариант вертолета отличается от прежних моделей тем, что на нем установлен двигатель ВК-2500П, его скорость стала на 13% больше и он оснащен новыми датчиками, обеспечивающими круговой обзор, а также более современными инструментами управления огнем и средствами обеспечения эффективности в условиях воздушного боя.

В 2023 году ударные вертолеты Ми-28 сухопутных войск и вертолеты Ка-52 ВМФ сыграли заметную роль в борьбе с украинской бронетехникой, когда ВСУ и различные военизированные формирования предприняли попытки развернуть масштабное контрнаступление против российских позиций.

Седьмого августа генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что производство военных вертолетов в рамках Гособоронзаказа выросло более чем в два раза: только в 2022 году было выпущено 296 вертолетов, тогда как в 2021 году было произведено всего 134 вертолета, что на 55% меньше.

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