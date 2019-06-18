РСК "МиГ" получала от инопартнеров обращения с просьбой переделать модернизированные на Украине МиГ-29

ЦАМТО, 17 июня. РСК "МиГ" получала от инопартнеров обращения с просьбой переделать нелегитимно модернизированные на Украине истребители МиГ-29, сообщил в интервью "РИА Новости" генеральный директор корпорации Илья Тарасенко.

"Да, такие обращения действительно были. Могу сказать, что Украина действительно пытается модернизировать самолеты "МиГ" на своих заводах, но делает это нелегитимно, не имея актуальной технической документации. Это напрямую отражается не просто на качестве, а на безопасности самолетов. К моему глубочайшему сожалению, некоторые наши партнеры проверяют это исправностью своей техники и жизнями своих летчиков, после чего приходят за помощью к нам", – сказал "РИА Новости" И.Тарасенко, не назвав страны, которые обращались за помощью.

Он подчеркнул, что единственный легитимный способ модернизации самолетов марки "МиГ" – осуществление работ непосредственно разработчиком. "Это нормальная международная практика. В случае проведения работ на любой военной технике с привлечением компаний, не имеющих лицензий от разработчика, разработчик не несет ответственности за эксплуатацию этих самолетов", – подчеркнул глава корпорации.

Как отмечает "РИА Новости", ранее в СМИ сообщалось, что модернизация советских истребителей МиГ-29 ведется на Львовском авиационно-ремонтном заводе.