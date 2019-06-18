Американский "Жнец" в Йемене был сбит советской ракетой

Американские военные признались в потере одного из основных беспилотных летательных аппаратов, находящихся в распоряжении вооруженных сил страны. Согласно заявлению Центрального командования США, 6 июня в воздушном пространстве Йемена был сбит БЛА MQ-9 Reaper ("Жнец").

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В указанном сообщении фигурирует и средство поражения. Им оказалась ракета класса "земля-воздух" SA-6, боеготовность которой, как утверждается, обеспечивалась с помощью Тегерана. При этом указывается, что ракета SA-7 (обозначение в НАТО ПЗРК "Стрела-2"), принадлежащая ВС Ирана, не смогла сбить однотипный MQ-9, который наблюдал за танкером Kokuka Courage, атакованном в Оманском заливе.

Фактически Пентагон вынужден был признать потерю "Жнеца" в Йемене, так как в информационном пространстве появились явные доказательства его уничтожения, опубликованные хуситами. При этом, как представляется, заявление о попытке сбить MQ-9 над Оманским заливом вписывается в общую канву обвинений Ирана, которому вменяются нападения на коммерческие суда.

SA-6 – обозначение зенитного ракетного комплекса "Куб" советского производства по классификации НАТО. Он был принят на вооружение в 1967 году и выпускался до 1983 года.