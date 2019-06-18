На верфи Fincantieri спущен на воду головной многоцелевой патрульный корабль PPA для ВМС Италии

ЦАМТО, 17 июня. Fincantieri объявила о состоявшейся на предприятии в Муджиано (Специя) церемонии спуска на воду головного многоцелевого патрульного корабля прибрежной зоны PPA, "Паоло Таон ди Ревель", предназначенного для ВМС Италии.

В мероприятии приняла участие министр обороны страны Элизабетта Трента.

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей PPA осуществляется в рамках реализуемой с начала 2015 года программы восстановления ВМС Италии, общая стоимость которой оценивается в 5,4 млрд. евро (5,8 млрд. долл.). Она предусматривает постройку универсального десантного корабля (УДК/LHD), до 10 патрульных кораблей PPA, двух скоростных многоцелевых кораблей для специальных операций и одного корабля обеспечения (LSS).

Контракты на строительство корабля обеспечения LSS и 6 патрульных кораблей PPA (с опционом еще на четыре) в мае 2015 года были подписаны от имени ВМС Италии европейской Организацией по сотрудничеству в области вооружений (OCCAR – Organisation Conjointe de Cooperation en Matiere d'Armement) с консорциумом RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa), сформированным Fincantieri и подразделением Selex ES компании Finmeccanica. В ноябре 2015 года OCCAR заключила с RTI контракт на поставку седьмого корабля PPA, реализовав первый опцион к базовому соглашению.

Церемония резки стали для постройки головного корабля PPA состоялась в феврале 2017 года, закладка киля – 9 мая 2017 года. Поставка корабля ВМС Италии запланирована на 2021 год. Резка стали для второго корабля началась в октябре 2017 года, закладка киля состоялась в феврале 2018 года. Киль третьего корабля был заложен в ноябре 2018 года. Предполагается, что по одному кораблю PPA будут передаваться ВМС Италии ежегодно в период 2022-2026 гг., за исключением 2024 года, когда будут поставлены два корабля.

Основной особенностью кораблей PPA станет высокий уровень инноваций, что позволит эффективно применять их в различных условиях. Корабли могут использоваться как в ходе боевых действий, так и для выполнения функций в интересах гражданской обороны, проведения поисково-спасательных операций.

Предполагается, что первые 7 кораблей PPA будут выполнены в трех различных конфигурациях. Две единицы будут построены в полной боевой конфигурации (Full Combat), еще три будут выполнены в конфигурации "Легкая Плюс" ("Light +"), а два – в конфигурации "Легкая".

Длина корабля PPA составит 132,5 м. Он будет оснащен силовой установкой типа CODAG и сможет развивать максимальную скорость хода более 31 узла, экипаж – 171 человек. На борту будет размещаться 11-метровая скоростная шлюпка RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat). На корме и в центральной части корабля предусмотрены две модульные зоны, которые обеспечат выполнение различных задач с применением взаимозаменяемых контейнерных модулей.