200 км до Варшавы для "Искандера" не проблема

На фоне военных учений НАТО Baltops-2019 (Baltic Operations) в Калининградской области продолжаются маневры всех родов войск, дислоцированных в российском эксклаве.

Накануне расчеты оперативно-тактических комплексов (ОТК) "Искандер" Балтийского флота провели тренировки по нанесению условных ракетных ударов.

Удары наносились по мишеням, имитирующим аэродромы, защищенные объекты и командные пункты условного противника, а также пусковые установки ракетных комплексов условного противника. Известно, что дальность полета ракеты, выпущенной из "Искандера-М", достигает более 500 км (для справки: от Калининграда до Варшавы по прямой - 270 км, до Берлина - 530 км, до Стокгольма - 530 км, до Копенгагена - 510 км).

"Кроме того, боевые расчеты ракетного соединения флота отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности, а также по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника. К участию в учении было привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 20-ти единиц военной и специальной техники", - сообщили в штабе Балтфлота.

В штабе флота не скрывают, отмечает Eadaily, что мероприятия боевой подготовки сил Балтийского флота проходят на фоне натовских учений Baltops-2019, которые завершатся 21 июня 2019 года. Eadaily говорит, что в маневрах принимают участие корабли и авиационная техника 16 стран НАТО (Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, США, Турция, Франция, Эстония), а также государств - партнеров альянса - Финляндии и Швеции. Задействованы 44 военных корабля, 40 самолётов и вертолётов, а также около 12 тысяч военнослужащих.