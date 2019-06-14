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14.06.2019

Списание долгов у бывших военнослужащих по поддержке МО

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Юридическое бюро «Банкротный юрист» анонсирует льготную программу, разработанную и финансируемую при поддержке МО РФ. Данная программа нацелена на освобождение ветеранов ВС РФ а также членов их семей от долгового бремени в рамках работы закона ФЗ № 127 О банкротстве.

Помощь должникам в списание долгов

Проблемы с просрочками по кредитам у широких слоев населения не обошли вниманием и бывших военнослужащих. Поддержка по правовым вопросам нужна каждому, и, как показывают сегодняшние реалии, в особенности военнослужащему. Многих беспокоят такие вопросы, что будет, если не платить по кредиту? Как бороться с произволом коллекторов? Как отменить судебный приказ? Если нечем платить по ипотеке, как быть?

На сегодняшний день, единственный законный способ выбраться из долговой мы и непосильной кредиторской задолженности - признание гражданина банкротом через процедуру банкротства физического лица в соответствие с № 127 ФЗ РФ.

Данная программа успешно опробована и получила заслуженную оценку у офицеров запаса, уволенных по выслуге лет.

В рамках программы проводиться бесплатный первичный анализ ситуации, определяем подходите ли вы под условия программы. Далее - сбор необходимых документов для реализации вашего права на освобождение от долгов. Следующий этап – участие в суде и признание банкротом, с одновременным назначением финансового управляющего на процедуру согласованную по программе МО РФ.

Как объявить себя банкротом - пошаговая инструкция для военнослужащих запаса, основные мифы и подводные камни при освобождении от долгов, как составить заявление, где найти финансового управляющего, какие риски есть в процедуре банкротства.

Основные требования к должнику: отсутствие достаточного официального дохода для погашения ежемесячного платежа, с учетом необходимого размера минимального размера оплаты труда и содержания иждивенцев.

Признание банкротом – сложный правовой процесс, но мы сделали его доступным для всех. Работает бесплатная горячая линия, профессиональные юристы ответят на все ваши вопросы. В том числе: я подал заявление, почему процесс не двигается? Какие возможны риски процедуры, и как их минимизировать? Как гарантированно списать долги, и быть обманутым мошенниками. Какие СРО готовы предоставить финансового управляющего, как его найти? Что будет с пенсионными поступлениями в процедуре банкротства. Как избавиться от звонков коллекторов? Пособия на детей уйдут в счет оплаты долга? какие долги не подлежать «списанию»? Что значит оспорить сделку? Выезд за границу будет закрыт навсегда? Нужно ли вставать на биржу труда? Единственное жилье отберут? Что будет с личными ценностями, бытовой техникой?

Вся процедура списания долгов занимает до 10 месяцев и рассматривается в окружном Арбитражном суде.

Мы помогаем своим клиентам быть во всеоружии, защищая их юридические права на высоком профессиональном уровне.

  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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