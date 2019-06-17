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17.06.2019
ЦАМТО

Турция обвинила США в разглашении содержания письма об С-400

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Сергей Шойгу и Хулуси Акар
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 14 июня. Турция считает неприемлемым разглашение американской стороной содержания письма и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана министру обороны Турции Хулуси Акару в связи с закупкой Анкарой российских ЗРС С-400.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил советник и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Как ранее сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на письмо от 6 июня, П.Шанахан сообщил Х.Акару, что обучающиеся в США полетам на F-35 турецкие летчики должны покинуть страну до 31 июля, новых летчиков для обучения принимать не будут.

"Это письмо не соответствует духу союзнических отношений. Одновременно с отправлением письма его содержание разгласили прессе. Это недопустимо для серьезных государственных дел. Мы готовим ответ, я поговорил с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном по этому поводу. Пусть все будут уверены, что мы ответим, но мы продолжаем переговоры. Вопрос с обучением наших летчиков на F-35 президенты Турции и США обсудят на встрече на полях саммита G20 в Японии 29 июня", – сказал И.Калын журналистам.Он выразил уверенность, что США поставят Турции F-35. "Но оттягивание этого момента под разными предлогами принесет ущерб обеим странам", – добавил И.Калын.

"Надеемся, что Пентагон откажется от своей позиции с использованием в качестве предлога С-400, это может нанести долгосрочный ущерб двусторонним отношениям", – цитирует "РИА Новости Ибрагима Калына.

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Россия
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Турция
Япония
Продукция
F-35
С-400 Триумф
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