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14.06.2019
ТАСС

Роскосмос в 2019 году увеличит затраты на страхование запусков до 1,6 млрд рублей

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Авария «Протон-М»
Авария «Протон-М» 2 июля 2013г.
Источник изображения: Россия 24

Денежные средства выделят в рамках госпрограммы "Космическая деятельность России"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Правительство распорядилось направить Роскосмосу в 2019 году до 1,6 млрд рублей бюджетных средств на страхование рисков и ответственности при запусках и летных испытаниях космических аппаратов, что более, чем в полтора раза больше, чем в 2018 году. Соответствующий документ размещен в четверг на портале официального опубликования нормативных правовых актов.

В 2018 году на эти цели были направлено 980,8 млн рублей.

Согласно документу, средства выделяются в рамках госпрограммы "Космическая деятельность России".

В конце 2018 года после аварии пилотируемого космического корабля "Союз МС-10" тарифы на страхование запусков ракет этого типа выросли примерно в два раза. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял о планах организации пакетного страхования запусков на год вперед, однако затем советник Рогозина по страхованию Валентина Ракитина сообщала о сложностях в переговорах со страховым рынком по тарифам на пакетное страхование. Пока конкурсы объявляются на страхование каждого запуска в отдельности.

Ранее в финансово-экономическом обосновании к проекту постановления правительства РФ о субсидиях из федерального бюджета страховщикам космических запусков сообщалось, что экономический ущерб России от 11 аварийных запусков с 2010 по 2018 год превысил 35 млрд рублей. При этом почти треть из них (10,5 млрд) оказались непокрытыми страхованием. В то же время в документе уточнялось, что за счет инструмента страхования Россия вернула почти 20 млрд рублей, что более чем в семь раз превышает затраты на страхование.

Всего в 2010-2018 годах на страхование космических запусков было потрачено около 15 млрд рублей (8% от стоимости космической техники) бюджетных средств и средств Роскосмоса, из них субсидии - около 12 млрд рублей. Благодаря этому механизму удалось застраховать имущественные интересы РФ на общую сумму около 187,5 млрд рублей при запуске более 80 космических аппаратов, производство которых финансировалось из федерального бюджета.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Союз ПКК
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