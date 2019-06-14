Пакистан могут заинтересовать российские подлодки и системы ПВО

ЦАМТО, 13 июня. Пакистан может быть заинтересован в закупке широкого спектра российских вооружений, в том числе систем противовоздушной обороны, подводных лодок и авиации, заявил "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщил в интервью "РИА Новости", что Исламабад заинтересован в закупках вооружений у Москвы, пакистанские военные уже находятся в контакте с российскими коллегами по этому вопросу.

"Пакистан может быть заинтересован в российских системах ПВО большой, средней и малой дальности, ударных вертолетах Ми-28 и Ка-52 и транспортных Ми-17, а также истребителей Су-30СМ и Су-35. Кроме того, вероятен интерес Исламабада к закупке дизельных подводных лодок проекта 636", – сказал И.Коротченко.

Директор ЦАМТО подчеркнул, что ограничивающим фактором может стать негативная реакция Индии на военные поставки Пакистану.

"Пакистан может себе позволить с финансовой точки зрения покупку такой техники, однако здесь нужно учитывать интересы Индии, как одного из крупнейших партнеров РФ в сфере ВТС, которая будет негативно реагировать на поставки российского оружия пакистанской стороне. Здесь нужно найти баланс и понимание того, что возможные контракты с Исламабадом не вызовут ненужных осложнений в отношениях с Нью-Дели", – сказал собеседник агентства.