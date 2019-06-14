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14.06.2019
ЦАМТО

Пакистан могут заинтересовать российские подлодки и системы ПВО

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Многоцелевой ударный вертолет Ми-35М на военном параде в честь Дня Пакистана. 23 марта 2019 года.
Многоцелевой ударный вертолет Ми-35М на военном параде в честь Дня Пакистана. 23 марта 2019 года.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 13 июня. Пакистан может быть заинтересован в закупке широкого спектра российских вооружений, в том числе систем противовоздушной обороны, подводных лодок и авиации, заявил "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщил в интервью "РИА Новости", что Исламабад заинтересован в закупках вооружений у Москвы, пакистанские военные уже находятся в контакте с российскими коллегами по этому вопросу.

"Пакистан может быть заинтересован в российских системах ПВО большой, средней и малой дальности, ударных вертолетах Ми-28 и Ка-52 и транспортных Ми-17, а также истребителей Су-30СМ и Су-35. Кроме того, вероятен интерес Исламабада к закупке дизельных подводных лодок проекта 636", – сказал И.Коротченко.

Директор ЦАМТО подчеркнул, что ограничивающим фактором может стать негативная реакция Индии на военные поставки Пакистану.

"Пакистан может себе позволить с финансовой точки зрения покупку такой техники, однако здесь нужно учитывать интересы Индии, как одного из крупнейших партнеров РФ в сфере ВТС, которая будет негативно реагировать на поставки российского оружия пакистанской стороне. Здесь нужно найти баланс и понимание того, что возможные контракты с Исламабадом не вызовут ненужных осложнений в отношениях с Нью-Дели", – сказал собеседник агентства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Россия
Продукция
Ка-52
Ми-17
МИ-28
Су-30
Су-35
Проекты
636.3
877 Палтус
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1 комментарий
№1
14.06.2019 06:51
От российских ДПЛ Индия отказалась, но у нас так и не разработали ВНУ, а Китай свои подлодки с ВНУ "печет как пирожки"  поэтому у России  тут мало шансов.

Если получится заключить контракт с Пакистаном на Су-35 это будет очень удачная сделка которая должна будет подвигнуть Индию к закупке Су-57.

Закупки Индией С-400 предопределили и будущие закупки у России Су-57, чтобы авиация и ПВО работали в едином информационном поле когда возможности авиации будут дополнять возможности систем ПВО и наоборот.....
Если Индия поведется на Ф-35 это будет величайшей глупостью.....
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