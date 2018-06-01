Россия представила в Регистр ООН отчет по поставкам ВиВТ за 2017 год



Макет самолета-истребителя Су-35 на стенде российской компании «Объединенная авиастроительная корпорация».

Источник: Михаил Воскресенский / РИА Новости Макет самолета-истребителя Су-35 на стенде российской компании «Объединенная авиастроительная корпорация».Источник: Михаил Воскресенский / РИА Новости

ЦАМТО, 1 июня. Россия представила в Регистр ООН отчет за 2017 год по поставкам обычных вооружений. Традиционно типы поставленных ВиВТ в отчете не указаны.

В категории "основные боевые танки" поставка техники не заявлена. Тем не менее, согласно публикациям в российской и зарубежной прессе, передача данного вида техники за рубеж осуществлялась. В частности, как минимум, Вьетнаму была поставлена первая партия Т-90С/СК, а Таджикистан получил некоторое количество Т-72Б1. Также нет информации о передаче танков Сирии. Передача машинокомплектов Т-90С Индии в отчете также не фигурирует.

В категории "боевые бронированные машины" учтены поставки 61 ББМ Азербайджану и 170 – Бангладеш. Очевидно, что обеим странам переданы боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80А. В отчете отсутствует анонсированная в прессе передача бывшей в эксплуатации техники. В частности, БТР-70 Киргизии, БТР-70 и БМП-2 Таджикистану.

В категории "крупнокалиберные артиллерийские системы" заявлена передача 6 систем Армении (300-мм РСЗО БМ-30 "Смерч"). В Регистре отсутствует анонсированная в прессе передача Таджикистану 122-мм гаубиц Д-30.

В категории "боевые самолеты" учтена поставка 2 машин Анголе (Су-30К), 10 – Китаю (Су-35), 3 – Мьянме (Як-130), 6 – Сербии (МиГ-29). Согласно базе данных ЦАМТО, в Регистре отсутствует анонсированные поставки МиГ-29М2 Египту и Су-30СМ Казахстану.

В категории "боевые вертолеты" заявлена поставка 2 машин Мали (Ми-35М). В Регистре отсутствуют анонсированные в прессе поставки вооруженных вертолетов ряду стран: Алжир – Ми-28НЭ "Ночной охотник", Египет – Ка-52 "Аллигатор", Казахстан – Ми-171Ш, Пакистан – Ми-35М, Сирия – Ми-24П, Таджикистан – Ми-24.

В категории "боевые корабли" заявлена передача Вьетнаму двух кораблей. Согласно базе данных ЦАМТО, ими являются один фрегат проекта 11661Э и подводная лодка проекта 636.1.