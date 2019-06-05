Россия представила в Регистр ООН отчет по поставкам ВиВТ за 2018 год

Официальная церемония передачи представителями АО "Рособоронэкспорт" и завода-изготовителя АО "Росвертол" (входит в состав АО "Вертолеты России") армейской авиации Пакистана четырех боевых- вертолетов Ми-35М по контракту 2015 года. Кветта, 04.12.2018.

ЦАМТО, 4 июня. Россия представила в Регистр ООН отчет за 2018 год по поставкам обычных вооружений. Традиционно типы поставленных ВиВТ в отчете не указаны, а также отсутствуют данные по передаче техники некоторым странам.

В категории "основные боевые танки" указана только поставка 64 ОБТ Вьетнаму (прим. ЦАМТО: Т-90С/СК по контракту 2016 года). Согласно публикациям в российских и зарубежных СМИ, за отчетный период ОБТ были поставлены, как минимум, еще одному государству. В частности, Ираку двумя партиями было передано как минимум 73 ОБТ Т-90С/СК по контракту 2016 года. Передача машинокомплектов Т-90С Индии в отчете также не фигурирует.

В категории "боевые бронированные машины" учтены поставки 40 ББМ Азербайджану и 2 ББМ – Вьетнаму. Очевидно, что Азербайджану продолжалась передача бронетранспортеров БТР-82А (прим. ЦАМТО: всего 101 ед.), а Вьетнаму учтена передача двух машин обеспечения в комплекте с 64 ОБТ Т-90С/СК. В отчете, как минимум, отсутствует анонсированная в прессе передача Ираку первой партии БМП-3.

В категории "крупнокалиберные артиллерийские системы" заявлена передача 24 систем Казахстану, которые ЦАМТО затрудняется идентифицировать. В то же время, в Регистре отсутствует анонсированная в прессе передача Алжиру партии реактивных огнеметных систем ТОС-1А.

В категории "боевые самолеты" учтена поставка 6 машин Анголе (Су-30К), 10 – Китаю (Су-35), 4 – Казахстану (Су-30СМ), 4 – Лаосу (Як-130), 6 – Мьянме (Як-130). Согласно базе данных ЦАМТО, в Регистре второй год подряд отсутствуют анонсированные поставки МиГ-29М2 Египту.

В категории "боевые вертолеты" заявлена поставка 4 машин Казахстану (Ми-35М), 2 – Нигерии (Ми-35М), 4 – Пакистану (Ми-35М), 2 – Таиланду (Ми-17В-5). В Регистре отсутствуют анонсированные в прессе поставки вооруженных вертолетов ряду стран: Алжир – Ми-28НЭ "Ночной охотник", Бангладеш – Ми-171Ш, Буркина-Фасо – Ми-171Ш, Египет – Ка-52 "Аллигатор".

В категории "боевые корабли" Россия не представила информацию о передаче техники в 2018 году. Тем не менее, согласно базе данных ЦАМТО, в прошлом году Вьетнаму был передан один фрегат проекта 11661Э и Алжиру – две ДЭПЛ проекта 636.1.