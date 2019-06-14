Порядка 7,5 тыс. военных ВВО отразили атаки "террористов" в ходе учений
Москва. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Около 7,5 тыс. военнослужащих Восточного военного округа отработали комплексную тренировку подразделений противодействия терроризму, сообщил начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.
"По легенде условные незаконные вооруженные формирования предприняли попытки захвата различных военных объектов. В ходе розыгрышей практических действий личный состав групп блокирования и усиления отразил попытки проникновения условных террористов на военные объекты по различным сценариям", - заявил Гордеев.
По его словам, к тренировкам также были привлечены свыше 600 единиц вооружения, военной и специальной техники. С применением спецаппаратуры и спецтехники была проведена инженерная, радиационная и химическая разведки районов выполнения задач.
"В ходе практической части мероприятий военнослужащие отработали задачи оперативного вывода техники, в частности бронетранспортеров БТР-80, БТР-82А, БМП-2, БРДМ, МТЛБ, бронеавтомобилей "Тигр", "Тайфун", "Рысь", специальных автомобилей на базе УАЗ и подразделений усиления в назначенные районы", - отметил Гордеев.
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