В США рассказали об имитаторах российских БТР-87 и «Тигров»

В распоряжении 11-го бронекавалерийского полка армии США, располагающегося в учебном центре Форт-Ирвин в штате Калифорния, имеются имитаторы российской военной техники, в частности, бронетранспортера БТР-87 и бронеавтомобиля «Тигр». Об этом рассказывает американское издание The Drive.

В публикации отмечается, что ранее у подразделения армии США были замечены имитаторы российских танков Т-72 и бронетранспортеров БТР-90, созданные калифорнийской компанией WestEfx с использованием легких каркасов из тканевых покрытий и надувных элементов.

Теперь, согласно изданию, на фотографиях, опубликованных полком в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), можно заметить имитаторы БТР-87 и «Тигр», которые принимают участие в учениях, проходивших с 30 ноября по 13 декабря в Форт-Ирвине.

В декабре Бронетанковый ремонтный завод (БТРЗ) передал министерству обороны России модернизированные бронетранспортеры БТР-82АМ.

В сентябре начальник Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России генерал-майор Александр Шестаков писал, что для БМП-3, БМП-2, БТР-82А, БТР-80 созданы комплекты дополнительной защиты.