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13.06.2019
Интерфакс-АВН

"Красный крест" инициирует создание единой базы данных лиц, пропавших без вести в Донбассе

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2014 год. Украинские солдаты из батальона "Донбасс" в деревне Марьинка возле Донецка.
2014 год. Украинские солдаты из батальона "Донбасс" в деревне Марьинка возле Донецка.
Источник изображения: © AP Photo, Evgeniy Maloletka

Донецк. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Представители Международного Комитета Красного креста предлагают разработать единый координационный центр между сторонами конфликта в Донбассе для сотрудничества в вопросе поиска пропавших без вести, сообщил журналистам представитель аппарата омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарьи Морозовой.

"Представители руководящего состава аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР совместно с представителями Международного Комитета Красного Креста провели рабочую встречу, посвященную обсуждению механизма поиска лиц, пропавших без вести", - сказал он.

По его словам, в рамках встречи особое внимание было уделено созданию "единого координационного центра, в состав которого бы входили представители Донецкой народной республики, Луганской народной республики и украины".

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Украина
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