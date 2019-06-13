"Красный крест" инициирует создание единой базы данных лиц, пропавших без вести в Донбассе
Донецк. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Представители Международного Комитета Красного креста предлагают разработать единый координационный центр между сторонами конфликта в Донбассе для сотрудничества в вопросе поиска пропавших без вести, сообщил журналистам представитель аппарата омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарьи Морозовой.
"Представители руководящего состава аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР совместно с представителями Международного Комитета Красного Креста провели рабочую встречу, посвященную обсуждению механизма поиска лиц, пропавших без вести", - сказал он.
По его словам, в рамках встречи особое внимание было уделено созданию "единого координационного центра, в состав которого бы входили представители Донецкой народной республики, Луганской народной республики и украины".
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