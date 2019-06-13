КНР может подорвать оборонные возможности США

Президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал о том, что в рамках торговой войны Китай понесёт большие потери, нежели США.

Однако критики такого подхода указывают на то, что американская администрация пока не смогла устранить серьёзную уязвимость Вашингтона: Китай обладает мощными рычагами влияния на своего стратегического противника благодаря контролю над поставками критических важных материалов, пишет американское издание The Foreign Policy.

Весь арсенал современного оружия США, начиная с ракет "Томагавк" и заканчивая истребителями F-35, полностью зависит от производства компонентов, которые были изготовлены с использованием редкоземельных элементов. К критически важным компонентам также относятся постоянные магниты и специальные сплавы, которые почти исключительно производятся в Китае.

Возможно, более тревожным является то, что долгосрочные поставки США "умных" бомб и управляемых боеприпасов, запасы которых мгновенно нужно будет пополнить в случае конфликта США в Сирии, Иране или где бы то ни было, в значительной степени всё ещё зависят от поставок необходимых ресурсов из Китая.

Китайские угрозы о прекращении поставок редкоземельных элементов, впервые озвученные Пекином в конце мая, не утихают до сих пор. В минувшие выходные китайские государственные СМИ предположили, что китайское правительство может ограничить экспорт высококачественной готовой продукции, изготовленной с использованием редкоземельных элементов, в которой так нуждается оборонная промышленность США, в ответ на американскую кампанию, направленную против китайского телекоммуникационного гиганта Huawei.

Военные возможности США в значительной степени находятся в руках одной страны, которая теперь рассматривается сотрудниками национальной безопасности США в качестве стратегического соперника, считает основатель консалтинговой компании ThREE Consulting Джеймс Кеннеди.