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13.06.2019
Военно-промышленный курьер

КНР может подорвать оборонные возможности США

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал о том, что в рамках торговой войны Китай понесёт большие потери, нежели США.

Однако критики такого подхода указывают на то, что американская администрация пока не смогла устранить серьёзную уязвимость Вашингтона: Китай обладает мощными рычагами влияния на своего стратегического противника благодаря контролю над поставками критических важных материалов, пишет американское издание The Foreign Policy.

Весь арсенал современного оружия США, начиная с ракет "Томагавк" и заканчивая истребителями F-35, полностью зависит от производства компонентов, которые были изготовлены с использованием редкоземельных элементов. К критически важным компонентам также относятся постоянные магниты и специальные сплавы, которые почти исключительно производятся в Китае.

Возможно, более тревожным является то, что долгосрочные поставки США "умных" бомб и управляемых боеприпасов, запасы которых мгновенно нужно будет пополнить в случае конфликта США в Сирии, Иране или где бы то ни было, в значительной степени всё ещё зависят от поставок необходимых ресурсов из Китая.

Китайские угрозы о прекращении поставок редкоземельных элементов, впервые озвученные Пекином в конце мая, не утихают до сих пор. В минувшие выходные китайские государственные СМИ предположили, что китайское правительство может ограничить экспорт высококачественной готовой продукции, изготовленной с использованием редкоземельных элементов, в которой так нуждается оборонная промышленность США, в ответ на американскую кампанию, направленную против китайского телекоммуникационного гиганта Huawei.

Военные возможности США в значительной степени находятся в руках одной страны, которая теперь рассматривается сотрудниками национальной безопасности США в качестве стратегического соперника, считает основатель консалтинговой компании ThREE Consulting Джеймс Кеннеди.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Иран
Китай
Сирия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
F-35
Персоны
Трамп Дональд
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