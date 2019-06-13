В Индии по контракту с Украиной были модернизированы только около десяти самолетов Ан-32

Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в "Спецтехноэкспорт": в Индии были модернизированы только около 10 самолетов Ан-32RE

Украинская военная делегация посетила штаб Военно-воздушных сил Индии, чтобы обсудить вопрос модернизации транспортного флота Индийских ВВС Ан-32.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает [украинское] Государственное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт".

В то же время, как сообщает индийское издание India Today со ссылкой на свои источники в военном ведомстве, украинская военная делегация провела переговоры с руководством штаба Военно-воздушных сил Индии по вопросам ускорения темпов модернизации военно-транспортных самолетов Ан-32. Двусторонние встречи состоялись через несколько дней после падения одного из самолетов Ан-32 индийских ВВС.

Как напоминает издание, 3 июня военный самолет индийских ВВС внезапно исчез с радаров. Катастрофа произошла в районе высокогорья штата Прадеш, на борту было 8 членов экипажа и 5 пассажиров. Несмотря на исчерпанный летный ресурс, самолет не проходил процедуру ремонта и продления срока эксплуатации.

По информации газеты, в 2009 году Индия и Украина подписали контракт на сумму 397,7 млн долл. на модернизацию 105 самолетов Ан-32 индийских вооруженных сил в Украине и Индии в связи с завершением предусмотренных сроков эксплуатации самолетов в 25 лет. Обновление авиапарка предусматривало не только продление срока эксплуатации самолетов до 50 лет, но и оснащение их новейшей авионикой, навигационным оборудованием и т.п.

Согласно контракту, в Украине, на "Заводе 410 ГА", были модернизированы 45 самолетов [Примечание: всего на Украине модернизировано и отремонтировано в 2010-2015 гг. - 40 самолетов Ан-32RE. При содействии украинских специалистов в том же 2015 г. модернизацию прошли первые два самолета Ан-32 на авиабазе Канпур-Чакери], остальные 60 должны были пройти модернизацию в Индии. Однако из-за необходимости проведения импортозамещения российских комплектующих к самолету Ан-32, после прекращения сотрудничества Украины и России в сфере ВТС, произошла задержка в выполнении программы модернизации. К этому времени в Индии были модернизированы только около 10 самолетов.

Индийские журналисты обратили внимание, что пропавший в Индии самолет не был частью модернизированного авиафлота, поэтому военные чиновники подчеркивают необходимость ускорения темпов модернизации Ан-32.

Известно, что во время визита в Индию украинская делегация также осмотрела объекты, на которых осуществляется модернизация самолетов Ан-32. Переговорщиками от украинской стороны выступили представители государственной компании Спецтехноэкспорт, который входит в состав Укроборонпрома.

По сообщению "Спецтехноэкспорта", в течение последних шести месяцев в Индию были поставлены запасные части к Ан-32 на сумму 27 млн долл. Ныне готовятся очередные поставки продукции по контракту, которые выполняются ежемесячно. В общем, по договоренности сторон, условия контракта, который был подписан в 2009 году, будут полностью выполнены до сентября 2020 года. "Завод "410 ГА" как поставщик основной номенклатуры продукции по этому контракту успешно выполняет все свои обязательства.

"В конце 2018 года ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" достигло дополнительных договоренностей с индийскими партнерами относительно модернизации военно-транспортных самолетов Ан-32 ВВС Индии. Благодаря им отгрузки новых партий продукции по контракту происходят регулярно и своевременно. Украинская и индийская стороны довольны нынешним уровнем сотрудничества и темпами выполнения взаимных обязательств", - говорится в сообщении.