Киев вошел в пике

Спецоперация ударила по внешним авиационным связям Украины

На международной выставке вооружений World Defense Show 2022, которая прошла с 6 по 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), украинская экспортная компания «Спецтехноэкспорт» (входит в госконцерн «Укроборонпром») представила на своем стенде краткий каталог предлагаемой на экспорт продукции военного назначения украинского оборонно-промышленного комплекса, а также технических услуг, которые оборонные предприятия могут обеспечить своим зарубежным заказчикам. Каталог ориентирован на более чем 30 стран, являющихся партнерами «Укроборонпрома», и предлагает зарубежным заказчикам воспользоваться возможностиями более чем 100 государственных и более чем 70 частных предприятий, а также 60 научно-исследовательских центров и конструкторских бюро, входящих в оборонный комплекс Украины.

Украинский стенд выглядел сиротливо, поскольку сроки проведения выставки совпали с проведением на Украине специальной военной операции (СВО) Вооруженных сил России. А итоги этой операции могут кардинальным образом повлиять на реализацию планов не только по строительству новых украинских летательных аппаратов, но и по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) самолетов компании «Антонов», поставки двигателей, других изделий и комплектующих, которые до недавнего времени ГК «Укроборонпром» реализовывал на внешнем рынке. Возьмем, к примеру самолеты Ан-178, Ан-74ТК-200А, Ан-140, Ан-148 и Ан-158, для серийного строительства которых денег никогда никогда не хватало. Еще до начала СВО украинская авиационная промышленность была в «лежачем» состоянии. Основные военные аэродромы и промышленные объекты Украины в ходе СВО подвергаются ударам российского высокоточного оружия. В районе аэродрома компании «Антонов» в Гостомеле с первого дня начались столкновения между российскими и украинскими войсками. В ходе боевых действий был уничтожен крупнейший в мире украинский транспортный самолет Ан-225 «Мрия». Ударами высокоточного оружия уничтожен Львовский государственный авиаремонтный завод, который обслуживал боевые самолеты МиГ-29 Казахстана, зербайджана, Бангладеш и Судана.

Самолеты марки «Ан» широко используются военными операторами по всему миру, а двигатели производства запорожской компании «Мотор Сич» применяются на многих тысячах летательных аппаратов разных классов. По данным Janes Markets Forecast от 28 февраля, для программ военных самолетов без учета России и Украины потенциальный рынок для ГК «Укроборонпром» в период с 2021 по 2031 год оценивался до конфликта примерно в 710 млн долл. Эта цифра в основном включает услуги по поддержке существующего парка военных самолетов производства компании «Антонов» и контрактные работы по ТОиР, в частности парка вертолетов Ми-17, находящихся на вооружении ВВС Бангладеш. В эту оценочную рыночную стоимость также включены текущие модернизации парка Ан-32 ВВС Индии и транспортных самолетов-заправщиков Ил-78 ВВС Пакистана. Данные Janes Inventory показывают, что за исключением России и Украины на вооружении находится около 300 военных самолетов типа «Ан», включая варианты специального назначения. Около 63% этих самолетов эксплуатируются вооруженными силами в Азии, включая некоторое количество самолетов Ан-2, которые в ходе конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года были модифицированы Азербайджаном в ударные беспилотные летательные аппараты.

Россия по-прежнему остается крупнейшим эксплуатантом транспортных самолетов марки «Ан». Ее парк насчитывает более 300 самолетов, начиная от Ан-2 и Ан-26 и заканчивая более поздними Ан-140 и Ан-148. С 2014 года Россия ищет альтернативные источники для поддержки летной годности самолетов типа «Ан» и производства авиационных платформ для их замены. Кроме того, ведется поиск путей для замены существующих украинских двигателей, которыми оснащаются ряд российских самолетов и военных вертолетов, включая вертолеты среднего марки «Ми» и «Ка», учебно-тренировочные самолеты (УТС) Як-130, самолеты-амфибии Бе-200, транспортные самолеты Ан-124 и Ан-148.

Кроме России, легкие, средние и тяжелые военно-транспортные самолеты типа «Ан» широко используются в Азии, а в Индии эксплуатируется более 100 двухдвигательных тактических военно-транспортных самолетов Ан-32. Большинству этих самолетов более 30 лет, некоторые из них модернизируются, другие нуждаются в замене или вскоре уйдут из эксплуатации. Нынешняя ситуация на Украине лишь ускорит их замену и списание.

В настоящее время нет экспортного заказа от военных эксплуатантов на Ан-178, единственный новый двухдвигательный военный самолет типа «Ан» среднего класса. Попытки Антонова в наладить партнерские отношения для совместного производства военных авиалайнеров типа Ан-132 с Саудовской Аравией, а затем морского патрульного самолета Ан-132Д с Турцией потерпели неудачу.

В ноябре 2021 года НАТО продлило программу по временному применению самолетов Ан-124 для стратегических военно-транспортных перевозок SALIS (Strategic Air Lift International Solution). Она обеспечивает воздушные перевозки негабаритных грузов в девять стран альянса, при этом по контракту до пяти самолетов Ан-124 могут быть доступны при заказе в течение нескольких дней. Как сообщал 9 марта информационно-аналитический центр «Джейнс» из Лондона, другие самолеты, в том числе Ан-22, Ан-225 и Ил-76, могут быть мобилизованы НАТО по мере необходимости в рамках программы SALIS. Однако в ходе боя в Гастомеле сгорел единственный экземпляр Ан-225 «Мрия», получили повреждения другие базирующиеся там самолеты. Очевидно, что СВО повлияет на доступность самолетов типа «Ан» для программы SALIS, хотя дочерняя компания Antonov Logistics SALIS GmbH базируется в аэропорту Лейпциг/Галле в Германии.

Самолет Ан-178 грузоподъемностью 18 т первоначально предназначался для замены самолетов Ан-12, Ан-26 и Ан-32 на вооружении ВВС Украины, но также рассматривался как возможный конкурентоспособный аппарат на международном рынке самолетов средней грузоподъемности.

Об интересе к этому самолету сообщали Вооруженные силы Азербайджана и Перу, но это не привело к заключению контрактов. Д сих пор только гражданские или правоохранительные органы заказывали Ан-178. Тем не менее ситуация на Украине также поставила под угрозу имеющиеся заказы на Ан-178, например для Национальной полиции Перу. Строящийся для Перу самолет перед началом СВО находился на стадии окончательной сборки на киевском авиазаводе.

Украинская промышленность также работала над модернизацией различных типов самолетов строя. ВВС Индии, например, модернизируют свой парк из примерно 104 тактических транспортных самолетов Ан-32 до стандарта Ан-32РЭ для продления срока их службы и обеспечения новой авионикой, современной кабиной экипажа, а также снижением уровня шума и вибрациий.

Программа стартовала в 2009 году, но застопорилась в 2014 году после того, как на Украине были модернизированы первые 35–40 машин, поскольку после государственного переворота Москва отказалась передавать Киеву различное бортовое оборудование для оснащения этих самолетов. Проведение СВО определенно повлияет и на эту программу.

После модернизации первого транспортного самолета-заправщика Ил-78 в России Пакистан обратился к ГК «Укроборонпром» с просьбой о модернизации второго Ил-78. Контракт на сумму 30 млн долл. в июне 2020 года также включал возможность модернизации двух оставшихся самолетов, находящихся на вооружении ВВС Пакистана.

Первый самолет, модернизированный Украиной, был возвращен Пакистану в начале 2022 года. Опцион на оставшиеся два самолета вряд ли может быть реализован на данном этапе. В связи с этим Пакистан может начать поиск альтернативных вариантов модернизации или принять решение не модернизировать два последних Ил-78 и вместо этого приступить к их замене.

Украина также является поставщиком двигателей для военных самолетов и вертолетов. Компания «Мотор Сич» до недавнего времени поставляла двигатели АИ-222–25Ф для китайских учебно-боевых самолетов L-15 компании «Хонду».

Усовершенствованный учебно-тренировочный самолет L-15/JL-10 оснащен ТРДД «Ивченко-Прогресс» АИ-222К-25Ф и состоит на вооружении ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), ВМС НОАК и ВВС Замбии, причем китайские операторы продолжают получать новые самолеты.

Пока неясно, как конфликт повлияет на недавно подписанную сделку между Министерством обороны Объединенных Арабских Эмиратов и Китайской национальной корпорацией по импорту и экспорту аэротехнологий CATIC (China National Aero-Technology Import & Export Corporation) на приобретение 12 самолетов L-15 для ВВС и ПВО ОАЭ с возможным опционом на покупку еще 36 единиц.

Вполне очевидно, что Китай производит двигатели, известные как WS15 Emei, и может самостоятельно поставлять эти двигатели экспортным клиентам. Известно, что Китай испытывает двигатель местной разработки для своего УТС JL-10, хотя первоначально эта силовая установка, вероятно, будет использоваться только для отечественных самолетов.

Одномоторный базовый УТС и легкий штурмовик корпорации HAIC и Пакистанского авиационного комплекса К-8 «Каракорум-8» (Karakorum-8) может быть оснащен ТРДД компании «Ивченко-Прогресс» АИ-25ТЛК или аналогичными двигателями китайского производства WS11. Некоторые самолеты, такие как K-8E, находящиеся на вооружении ВВС Египта, используют американские двигатели TFE731 «Ханиуэлл» (Honeywell) при условии, что США разрешают экспорт этих двигателей.

По данным информационно-аналитического центра «Джейнс», ВВС Бангладеш эксплуатируют самолеты K-8W с украинскими двигателями. Первая партия из девяти самолетов была поставлена в 2014 году, а в июне 2018 года сообщалось, что ВВС Бангладеш подписали соглашение с Китаем на дополнительные 23 УТС K-8W, некоторые из которых будут использоваться для пилотажной авиагруппы. Из второго заказа шесть или семь самолетов были поставлены в конце 2020 года. Пока неясно, как текущая ситуация повлияет на поставку оставшихся самолетов. Украинские двигатели также используются, в частности, в российских тяжелых транспортных вертолетах Ми-26 и устаревших УТС L-39 «Аэро Водоходы» (Aero Vodochody L-39), которые в основном эксплуатируются в Азии и Африке.

В 2016 году Россия приступила к разработке двигателя ПД-12В, варианта ТРДД ПД-14 компании «Авиадвигатель». Этот двигатель предназначен для вертолета Ми-26Т2, в котором используются два модернизированных украинских двигателя компании «Ивченко-Прогресс» Д-136–2. Первоначальные летные испытания тяжелого вертолета с новым двигателем планируется начать в 2023 году, а разрешение на серийное производство ожидается в 2025 году. Однако в связи с текущими событиями этот график может измениться из-за дополнительных задержек. Помимо российских ВВС вертолет Ми-26Т2 находится на вооружении ВВС Алжира.

Ситуация на Украине повлияет на военно-техническое сотрудничество с Турцией. Украина рассчитывала на широкомасштабные поставки в Турцию целой линейки авиационных двигателей для беспилотных летательных аппаратов, вертолетов и самолетов. Однако турецкой стороне теперь придется вносить определенные коррективы в определенные проекты. В частности, отсутствие двигателей «Мотор Сич» может повлиять на ход разработки компанией Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ) 11-тонного перспективного тяжелого ударного вертолета T929 ATAK 2, а также на предстоящий экспорт ударных вертолетов T-129 ATAK в Пакистан.

Компания TUSAŞ объявила 29 июня 2021 года о подписании контракта с «Мотор Сич» на поставку 14 турбовальных двигателей ТВ3–117 мощностью 2500 л.с. для программы ATAK 2, при этом первые два двигателя должны были быть поставлены в сентябре 2022 года, а остальные – до 2025 года. Вертолет должен совершить свой первый полет в 2023 году.

Выбор украинских двигателей также был связан с необходимостью преодоления Турцией санкций США в отношении экспорта в третьи страны двигателей CTS800–4A, произведенных совместным предприятием Honeywell и Rolls-Royce Light Helicopter Turbine Engine Company (LHTEC). Действительно, двигатели LHTEC установлены на вертолете T129 ATAK, закупленном по лицензии у компании «Леонардо» (Leonardo), на основе которого создан турецкий ATAK 2. Задержки с получением экспортных лицензий на двигатели LHTEC пока препятствуют продаже Пакистану 30 вертолетов Т129 на сумму 1,5 млрд долл., о чем было официально объявлено в 2018 году. Это побудило Пакистан искать другие варианты приобретения винтокрылых машин, в числе которых рассматривался ударный вертолет Z-10ME китайской корпорации CAIC (Changhe Aircraft Industries Corporation). Однако в интервью пакистанскому частному телеканалу 18 февраля генеральный директор TUSAŞ Темел Котил заявил, что продажа Т-129 Пакистану не отменена. Вместо этого TUSAŞ планировал поставить 30 боевых вертолетов лицензионного производства с двигателями украинского производства, добавил Котил.

Теперь неясно, какое альтернативное решение Турция может предложить Пакистану для продажи Т129, чтобы заменить украинские двигатели, если они больше не будут доступны.

Возможности Украины поддерживать своих иностранных заказчиков на авиационном рынке, вероятно, будут серьезно снижены из-за продолжающейся СВО и вывода из строя целого ряда заводов оборонного комплекса Украины. Пока главные предприятия украинского авиадвигателестроения, «Мотор Сич» и «Ивченко-Прогресс», сохраняют свою работоспособность. Вряд ли у российского руководства есть какие-либо планы по выводу их из строя, поскольку они вполне могут послужить новой Украине после ее демилитаризации и денацификации. А также вести взаимовыгодное сотрудничество с российской авиационной промышленностью, как это и было до государственного переворота в 2014 году.

Николай Преображенский

Николай Васильевич Преображенский – журналист.