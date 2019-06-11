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11.06.2019
Известия.ru

В Татарстане спустят на воду малый ракетный корабль "Ингушетия"

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Малый ракетный корабль "Ингушетия" торжественно спустят на воду на Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане во вторник, 11 июня. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

По словам собеседника агентства "Интерфакс-Юг", в торжественной церемонии примут участие глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, вице-премьер республики Алихан Цечоев, а также генерал-лейтенанты Хаджибикар Укуров и Магомед Султыгов.

Сначала делегация отправится в музей боевой и трудовой славы Зеленодольского завода и осмотрит цеха предприятия, где строился корабль "Ингушетия". Также высокопоставленные чиновники посетят выставку машиностроительной продукции. После пройдет торжественный митинг и церемония награждения.

МРК "Ингушетия" имеет номер 638. Это восьмой из по счету малый ракетный корабль серии проекта 21631 (шифр "Буян-М"). Судно заложили на Зеленодольском заводе в конце августа 2014 года. Приказом главнокомандующего ВМФ России Виктора Чиркова кораблю было присвоено наименование "Ингушетия". Судно поступит на службу в Черноморский флот.

МРК проекта 21631 — многоцелевые корабли класса "река–море". Они оснащены высокоточными крылатыми ракетами "Калибр-НК" и сверхзвуковыми противокорабельными "Ониксами". Изначально корабли этого класса разрабатывались для охраны и защиты экономической зоны государства, но пуски "Калибров" из акватории Каспийского и Средиземного морей по целям в Сирии продемонстрировали новые боевые возможности.

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